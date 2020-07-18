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18 июля 2020, суббота, 14:25 165
Общество 2020-07-18T15:45:01+03:00
Українські Новини
На ВНО по химии не пришли более 3 тысяч абитуриентов: как пересдать экзамен

На ВНО по химии не пришли более 3 тысяч абитуриентов: как пересдать экзамен

Надежда Комендантова
Внешнее независимое тестирование, Экзамен, ВНО, ВНО по химии
Экзамен. Фото: pixabay
Экзамен. Фото: pixabay

В то время, как 13% абитуриентов не сдали внешнее независимое оценивание (ВНО) по математике, 8% - по физике, 10 880 человек приняли участие во внешнем независимом оценивании (ВНО) по химии 17 июля, что составляет 77,14% от общего количества зарегистрировавшихся, 3 участника не были допущены.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки, передают Українськi Новини.

"По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по химии приняли 10 880 человек, что составляет 77,14% от общего количества зарегистрированных", - говорится в нем.

3 участника ВНО не были допущены к пунктам тестирования.

Соблюдение процедуры тестирования контролировали 8 общественных наблюдателей.

Всего для прохождения теста по химии зарегистрировались более 14 тыс. человек.

Отмечается, что это был последний тест ВНО из основной сессии.

Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии оценивания по химии по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

Для этого им необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.

Как сообщали Українськi Новини, 93 тыс. человек приняли участие в ВНО по географии 15 июля, 34 участника не были допущены.

А результаты ВНО 2020 по биологии, которое состоялось 13 июля, будут объявлены до 25 июля. На Независимое внешнее оценивание по биологии зарегистрировались более 113 тысяч абитуриентов, а по украинскому языку и литературе, которое состоялось 30 июля, огласят до 25 июля, а также результаты тестов по истории Украины, иностранным языкам.

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