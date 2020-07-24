подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 июля 2020, пятница, 09:30 2488
Общество 2020-07-24T10:30:02+03:00
Українські Новини
Объявлены результаты ВНО-2020 по семи предметам

Объявлены результаты ВНО-2020 по семи предметам

Анна Рудык
Тестирование, ВНО, ВНО-2020, результаты ВНО
ВНО. Фото: osvita.ua
ВНО. Фото: osvita.ua

В то время, как ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку, Украинским центром оценивания качества образования объявлены результаты внешнего независимого тестирования по семи предметам. Все ученики смогут узнать свои результаты на своих информационных страницах. Об этом говорится в официальном сообщении центра.

Так, сообщается, что результаты объявлены по таким предметам: украинский язык и литература, иностранные языки, история Украины и биология.

Также ранее экспертной комиссией были определены пороговые баллы "сдал/не сдал" по указанным предметам:

Украинский язык и литература - 22 тестовых балла, адаптивный порог - 15.

иностранные языки - 17 тестовых баллов;

история Украины - 25 тестовых баллов;

биология - 22 тестовых балла.

Тестовые работы всех участников тестирования распознаны, идентифицированы и проверены. Результаты тестирования размещены на информационных страницах абитуриентов.

Как сообщали Українські Новини, на ВНО по химии не пришли более 3 тысяч абитуриентов: как пересдать экзамен.

Также 93 тыс. человек приняли участие в ВНО по географии 15 июля, 34 участника не были допущены.

Больше новостей о: Тестирование ВНО ВНО-2020 результаты ВНО

Киевского бизнесмена Плекана убили на глазах у сына, — СМИ
Заболеваемость коронавирусом снова приближается к тысяче новых случаев в сутки
Новости
ОПЗЖ вступилась за "Партию Шария", которую хотят запретить через суд 10:34
Сегодня началась дополнительная сессия ВНО: сроки и когда объявят результаты 10:22
Обвинение против судей Окружного админсуда абсурдно, следствие ведется с массой нарушений, — бывший замгенпрокурора 10:00
Заболеваемость коронавирусом снова приближается к тысяче новых случаев в сутки 10:00
Украина разместила еврооблигации на $2 млрд 09:48
больше новостей
Стоит ли покупать доллары. Аналитики дали прогноз относительно курса гривны до конца года 06:00
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения 17:28
Активист Кучапин найден мертвым в квартире в Киеве 13:24
Зеленский поехал показывать президенту Швейцарии "большое строительство" 19:11
ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку 17:25
больше новостей
Активист Кучапин найден мертвым в квартире в Киеве 13:24
Доллар приблизился к отметке в 28 гривен: официальный курс валют на три дня 05:00
ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку 17:25
Картофель продают дешевле, чем в прошлом году: как изменились цены на рынках 06:45
В июне Холодницкий получил в 6,7 раз больше зарплаты, чем в мае 06:30 Документ
больше новостей
Украина разместила еврооблигации на $2 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok