Объявлены результаты ВНО-2020 по семи предметам

В то время, как ВНО по истории не сдали больше абитуриентов, чем по украинскому языку, Украинским центром оценивания качества образования объявлены результаты внешнего независимого тестирования по семи предметам. Все ученики смогут узнать свои результаты на своих информационных страницах. Об этом говорится в официальном сообщении центра. Так, сообщается, что результаты объявлены по таким предметам: украинский язык и литература, иностранные языки, история Украины и биология. Также ранее экспертной комиссией были определены пороговые баллы "сдал\/не сдал" по указанным предметам: Украинский язык и литература - 22 тестовых балла, адаптивный порог - 15. иностранные языки - 17 тестовых баллов; история Украины - 25 тестовых баллов; биология - 22 тестовых балла. Тестовые работы всех участников тестирования распознаны, идентифицированы и проверены. Результаты тестирования размещены на информационных страницах абитуриентов. Как сообщали Українські Новини, на ВНО по химии не пришли более 3 тысяч абитуриентов: как пересдать экзамен. Также 93 тыс. человек приняли участие в ВНО по географии 15 июля, 34 участника не были допущены.