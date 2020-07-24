Объявлены результаты ВНО-2020 по семи предметам

Так, сообщается, что результаты объявлены по таким предметам: украинский язык и литература, иностранные языки, история Украины и биология.

Также ранее экспертной комиссией были определены пороговые баллы "сдал/не сдал" по указанным предметам:

Украинский язык и литература - 22 тестовых балла, адаптивный порог - 15.

иностранные языки - 17 тестовых баллов;

история Украины - 25 тестовых баллов;

биология - 22 тестовых балла.

Тестовые работы всех участников тестирования распознаны, идентифицированы и проверены. Результаты тестирования размещены на информационных страницах абитуриентов.

Как сообщали Українські Новини, на ВНО по химии не пришли более 3 тысяч абитуриентов: как пересдать экзамен.

Также 93 тыс. человек приняли участие в ВНО по географии 15 июля, 34 участника не были допущены.