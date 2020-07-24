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24 июля 2020, пятница, 10:38 1524
Общество 2020-07-24T10:45:01+03:00
Українські Новини
ВНО-2020: установлен пороговый балл по украинскому языку и литературе

ВНО-2020: установлен пороговый балл по украинскому языку и литературе

Елена Новикова
Внешнее независимое тестирование, ВНО, ВНО по украинскому языку, ВНО по украинскому языку и литературе, Пороговый балл
Пороговый балл ВНО по украинскому языку и литературе. Фото: umannews.city
Пороговый балл ВНО по украинскому языку и литературе. Фото: umannews.city

В четверг, 23 июля экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила порог "сдал/не сдал" для теста внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, сдача которого прошла 30 июня. Об этом говорится в сообщении портала OSVITA.UA.

Так, сообщается, что в 2020 году порог будет равен 22 тестовым баллам. Адаптивный порог "сдал/не сдал" для лиц с особыми языковыми образовательными потребностями установлен на уровне 15 тестовых баллов.

Все участники тестирования, результат которых равен или выше определенного порога, смогут использовать полученные результаты во время участия в нынешней вступительной кампании в учреждения высшего образования.

Количество участников ВНО, которые не сдали тест по украинскому языку и литературе составляет 22 834 человека, равный 8,32% от общего количества участников тестирования.

Максимальное количество баллов, которое имел возможность получить участник ВНО, правильно выполнив все задания сертификационной работы по украинскому языку и литературе, равно 104 тестовым баллам.

Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ВНО по украинскому языку, правильно выполнив все задания, которые будут засчитываться как государственная итоговая аттестация по украинскому языку, равна 68 тестовым баллам.

Как сообщали Українські Новини, результаты ВНО объявлены по таким предметам: украинский язык и литература, иностранные языки, история Украины и биология.

Также в 2020 году вступительная кампания в вузы начнется 1 августа.

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