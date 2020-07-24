ЗНО-2020: встановлено пороговий бал тестування з української мови та літератури

Пороговий бал ЗНО з української мови та літератури. Фото: umannews.city

Пороговий бал ЗНО з української мови та літератури. Фото: umannews.city

У четвер, 23 липня експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг "склав/не склав" для тесту зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, здача якого пройшла 30 червня. Про це сказано в повідомленні порталу OSVITA.UA.

Так, повідомляється, що у 2020 році поріг дорівнюватиме 22 тестовим балам. Адаптивний поріг "склав/не склав" для осіб з особливими мовними освітніми потребами встановлений на рівні 15 тестових балів.

Усі учасники тестування, результат яких дорівнює або вище певного порогу, зможуть використовувати отримані результати під час участі в цьогорічної вступної кампанії в установи вищої освіти.

Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з української мови та літератури становить 22 834 людини — 8,32% від загальної кількості учасників тестування.

Максимальна кількість балів, яку мав можливість отримати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з української мови та літератури — 104 тестові бали.

Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з української мови, правильно виконавши всі завдання, які будуть зараховуватись як державна підсумкова атестація з української мови, дорівнює 68 тестовим балам.

Як повідомляли Українські Новини, оголошені результати ЗНО з таких предметів: українська мова та література, іноземні мови, історія України біологія.

Також у 2020 році вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня.