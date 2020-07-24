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24 липня 2020, пʼятниця, 09:30 26
Суспільство 2020-07-24T11:15:02+03:00
Українські Новини
Оголошено результати ЗНО-2020 з семи предметів

Оголошено результати ЗНО-2020 з семи предметів

Анна Рудык
ЗНО, Зовнішнє незалежне оцінювання, результати ЗНО, ЗНО-2020
ЗНО. Фото: osvita.ua
ЗНО. Фото: osvita.ua

Тоді як ЗНО з історії не здали більше абітурієнтів, ніж з української мови, Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього незалежного тестування з семи предметів. Усі учні зможуть дізнатися свої результати на своїх інформаційних сторінках. Про це сказано в офіційному повідомленні центру.

Так, повідомляється, що оголошено результати з таких предметів: українська мова та література, іноземні мови, історія України біологія.

Також раніше експертною комісією були визначені порогові бали "склав/не склав" за зазначеними предметами:

Українська мова та література — 22 тестових бали, адаптивний поріг — 15.

іноземні мови — 17 тестових балів;

історія України — 25 тестових балів;

біологія — 22 тестових бали.

Тестові роботи всіх учасників тестування розпізнані, ідентифіковані та перевірені. Результати тестування розміщені на інформаційних сторінках абітурієнтів.

Як повідомляли Українські Новини, на ЗНО з хімії не прийшли понад 3 тисячі абітурієнтів.

Також 93 тис. осіб взяли участь у ЗНО з географії 15 липня, 34 учасники не були допущені.

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