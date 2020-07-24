Оголошено результати ЗНО-2020 з семи предметів

Тоді як ЗНО з історії не здали більше абітурієнтів, ніж з української мови, Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього незалежного тестування з семи предметів. Усі учні зможуть дізнатися свої результати на своїх інформаційних сторінках. Про це сказано в офіційному повідомленні центру. Так, повідомляється, що оголошено результати з таких предметів: українська мова та література, іноземні мови, історія України біологія. Також раніше експертною комісією були визначені порогові бали "склав\/не склав" за зазначеними предметами: Українська мова та література — 22 тестових бали, адаптивний поріг — 15. іноземні мови — 17 тестових балів; історія України — 25 тестових балів; біологія — 22 тестових бали. Тестові роботи всіх учасників тестування розпізнані, ідентифіковані та перевірені. Результати тестування розміщені на інформаційних сторінках абітурієнтів. Як повідомляли Українські Новини, на ЗНО з хімії не прийшли понад 3 тисячі абітурієнтів. Також 93 тис. осіб взяли участь у ЗНО з географії 15 липня, 34 учасники не були допущені.