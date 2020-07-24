Оголошено результати ЗНО-2020 з семи предметів

Так, повідомляється, що оголошено результати з таких предметів: українська мова та література, іноземні мови, історія України біологія.

Також раніше експертною комісією були визначені порогові бали "склав/не склав" за зазначеними предметами:

Українська мова та література — 22 тестових бали, адаптивний поріг — 15.

іноземні мови — 17 тестових балів;

історія України — 25 тестових балів;

біологія — 22 тестових бали.

Тестові роботи всіх учасників тестування розпізнані, ідентифіковані та перевірені. Результати тестування розміщені на інформаційних сторінках абітурієнтів.

Як повідомляли Українські Новини, на ЗНО з хімії не прийшли понад 3 тисячі абітурієнтів.

Також 93 тис. осіб взяли участь у ЗНО з географії 15 липня, 34 учасники не були допущені.