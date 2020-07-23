На месте смерти активиста Кучапина нашли таблетки и записку: подробности

На месте смерти активиста Алексея Кучапина, тело которого обнарудили в съемной квартире, полиция нашла таблетки и записку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Судебно-медицинский эксперт осмотрел тело умершего и внешних признаков насильственной смерти не обнаружил. При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку", - говорится в нем.

Об исчезновении 39-летнего Кучапина 19 июля сообщила его жена.

Женщина рассказала, что ее муж 16 июля уехал на машине в Днипро и с тех пор на связь не выходил.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса, полицейские начали первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения пропавшего.

21 июля его тело в арендованной квартире в Днепровском районе столицы обнаружили полицейские, прибывшие на вызов.

На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия: осмотрели помещения, тело мужчины, пообщались со свидетелями.

Установлено, что эту квартиру умерший арендовал 15 июля.

Владелец предупредил, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер.

Однако, как выяснилось, затем арендатор на связь не выходил и двери не открывал.

После этого владелец пытался попасть в квартиру, однако с внутренней стороны двери были вставлены ключи.

Осмотрев квартиру, полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери были без повреждений.

К тому же, владелец проверил свое имущество и сообщил, что из квартиры ничего не пропало.

Также правоохранители нашли свидетеля, с которым общался погибший перед смертью.

Свидетель предоставил важные показания для следствия.

"Дополнительно отмечаем по сообщениям в СМИ о запятнанном диване, который вынесли с места происшествия: по предварительным выводам экспертов, пятна на мебели появились в результате естественного процесса разложения человеческого тела, ведь мужчина пролежал мертвым в помещении не менее 5 суток при температуре около 25 градусов...", - говорится в нем.

Снимки окровавленного дивана опубликовал на своей странице священник Украинской православной церкви Московского Патриархата Захарий Керстюк. Также друг и соратник Кучапина рассказал, что окровавленный диван нашли волонтеры.

Перед тем, как позволить владельцу зайти в квартиру, эксперты отобрали необходимые биологические материалы для проведения экспертных исследований.

Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, среди которых почерковедческая и психологическая.

Тем временем, волонтерский паблик Suka Zhizn, который также занимается помощью бездомным, опубликовал историю знакомства с Алексеем. Из поста стало известно, что за 5 дней до поездки в Днипро у Кучапина родилась дочь.

Как сообщали Українськi Новини, в четверг, 16 июля, руководитель общественной организации "Дом Милосердия" 40-летний Алексей Кучапин пропал без вести по дороге в Днипро.