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23 июля 2020, четверг, 05:15 144
Lifestyle 2020-07-23T05:15:01+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака справятся с любыми трудностями сегодня, — астролог

Три знака зодиака справятся с любыми трудностями сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 23 июля 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 23 июля 2020. Фото: pixabay

В то время, как в среду Раки, Девы и Весы сталкивались с проблемами в делах, в четверг Близнецы, Скорпионы и Рыбы смогут побороть любые препятствия. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака, расскажут Українські Новини.

Близнецы

В этот день Близнецов ожидает интересный день. Могут произойти перспективные знакомства, поступить заманчивые рабочие предложения. Если находитесь в поиске работы или думаете сменить профессию, это удачный период предпринять решительные шаги. В четверг события будут складываться в пользу представителей этого знака, проведенная ими работа будет отмечена окружающими. Не исключено поступление дохода.

Скорпион

Этот день запомнится Скорпионам яркими событиями. Нестандартный подход в делах, победы на любовном фронте, а также бурные выяснения отношений с партнером не дадут вам скучать. В этот день не исключены незапланированные денежные траты. Возможно, предстоит возвращать долги или платить по обязательствам. Вторая половина дня подходит для занятий спортом, активного отдыха.

Рыбы

В четверг Рыбы почувствуют прилив сил, будете действовать слаженно и энергично. Новые приятные известия исключительно порадуют и улучшат настроение. В этот день сконцентрируйтесь на выполнении важных планов, решении ключевых вопросов. Также не отказывайтесь от встреч с людьми, которые могут быть полезны. Возможно, утром в четверг представители этого знака могут испытывать незначительные материальные затруднения, но это будут временные неувязки. Уже к вечеру все наладится.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 22 июля, комета Неовайз максимально приблизилась к Земле.

Также в SpaceX показали, как возвращаются на Землю многоразовые обтекатели ракеты Falcon 9.

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