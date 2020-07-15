Арендаторов госпомещений освободили от платы на период карантина: кому повезло

После того, как предприниматели требовали отменить им арендную плату, Кабинет Министров на период карантина полностью или частично освободил арендаторов от арендной платы за использование недвижимости, которая принадлежит государству.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко, передают Українськi Новини.

Соответствующее решение было принято 15 июля на заседании Кабмина.

Согласно сообщению, полностью от арендной платы освобождаются арендаторы, которые арендуют помещения для: образовательных учреждений государственной формы собственности для кафе, столовых, буфетов, автоматов с едой, предоставления ксерокопировальных услуг, продажи непродовольственных товаров и т.п.; размещения частных образовательных учреждений, государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, украиноязычных издательств, библиотек, музеев, физкультурно-спортивных учреждений, научно-исследовательских учреждений и т.п.; организации концертов, бытового обслуживания, туроператорской деятельности.

Половину от общей стоимости арендной платы будут выплачивать арендаторы, которые используют государственные объекты для размещения: кафе, баров, закусочных, кафетериев (как те, которые реализуют товары подакцизной группы, так и те, которые не реализуют), ресторанов; столовых, буфетов (которые не реализуют товары подакцизной группы), интернет-кафе и компьютерных клубов, ксерокопировальной техники; торговых объектов, которые специализируются на продаже промышленных товаров и непродовольственных товаров, которые были в употреблении; выставок изобразительной и книжной продукции, произведенной в Украине; отелей, офисных помещений и т.п.

Также 50% от арендной платы будут платить юридические и физические лица, которые являются субъектами малого бизнеса; физлица, которые занимаются производством продукции непосредственно на арендованных производственных площадях; субъекты кинематографа при условии, что они внесены в Госреестр производителей, распространителей и демонстраторов фильмов.

25% от арендной платы будут выплачивать арендаторы, которые используют государственное недвижимое имущество в аэропортах для размещения: кафе, баров, закусочных, кафетериев (как те, которые реализуют товары подакцизной группы, так и те, которые не реализуют), ресторанов; столовых, буфетов (которые не реализуют товары подакцизной группы); торговых объектов.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Верховная Рада уменьшила плату за аренду (наем) не используемого в полном объеме имущества для нанимателей учреждений культуры на период ограничений с 11 мая, связанных с карантином.

30 марта Рада освободила арендаторов от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров, 11 марта, до завершения карантина.