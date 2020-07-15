подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Арендаторов госпомещений освободили от платы на период карантина: кому повезло
15 июля 2020, среда, 20:19 9
Экономика 2020-07-15T20:31:20+03:00
Українські Новини
Арендаторов госпомещений освободили от платы на период карантина: кому повезло

Арендаторов госпомещений освободили от платы на период карантина: кому повезло

Надежда Комендантова
Кабмин, Аренда, Арендаторы, отмена арендной платы
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

После того, как предприниматели требовали отменить им арендную плату, Кабинет Министров на период карантина полностью или частично освободил арендаторов от арендной платы за использование недвижимости, которая принадлежит государству.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко, передают Українськi Новини.

Соответствующее решение было принято 15 июля на заседании Кабмина.

Согласно сообщению, полностью от арендной платы освобождаются арендаторы, которые арендуют помещения для: образовательных учреждений государственной формы собственности для кафе, столовых, буфетов, автоматов с едой, предоставления ксерокопировальных услуг, продажи непродовольственных товаров и т.п.; размещения частных образовательных учреждений, государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования, украиноязычных издательств, библиотек, музеев, физкультурно-спортивных учреждений, научно-исследовательских учреждений и т.п.; организации концертов, бытового обслуживания, туроператорской деятельности.

Половину от общей стоимости арендной платы будут выплачивать арендаторы, которые используют государственные объекты для размещения: кафе, баров, закусочных, кафетериев (как те, которые реализуют товары подакцизной группы, так и те, которые не реализуют), ресторанов; столовых, буфетов (которые не реализуют товары подакцизной группы), интернет-кафе и компьютерных клубов, ксерокопировальной техники; торговых объектов, которые специализируются на продаже промышленных товаров и непродовольственных товаров, которые были в употреблении; выставок изобразительной и книжной продукции, произведенной в Украине; отелей, офисных помещений и т.п.

Также 50% от арендной платы будут платить юридические и физические лица, которые являются субъектами малого бизнеса; физлица, которые занимаются производством продукции непосредственно на арендованных производственных площадях; субъекты кинематографа при условии, что они внесены в Госреестр производителей, распространителей и демонстраторов фильмов.

25% от арендной платы будут выплачивать арендаторы, которые используют государственное недвижимое имущество в аэропортах для размещения: кафе, баров, закусочных, кафетериев (как те, которые реализуют товары подакцизной группы, так и те, которые не реализуют), ресторанов; столовых, буфетов (которые не реализуют товары подакцизной группы); торговых объектов.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Верховная Рада уменьшила плату за аренду (наем) не используемого в полном объеме имущества для нанимателей учреждений культуры на период ограничений с 11 мая, связанных с карантином.

30 марта Рада освободила арендаторов от платы за пользование имуществом с момента установления карантина Кабинетом Министров, 11 марта, до завершения карантина.

Больше новостей о: Кабмин Аренда Арендаторы отмена арендной платы

Учреждениям культуры на карантине позволили меньше...
Многие арендодатели могут пойти на отмену платы за...
МВД инициирует госрегистрацию новых автомобилей че...
Арендаторы и собственники должны решать вопрос опл...
Рада назначила местные выборы на 25 октября
Зеленскому грозит штраф до 1700 гривен за недекларирование существенных изменений в имуществе
Новости
Арендаторов госпомещений освободили от платы на период карантина: кому повезло 20:19
Журналистка покинула Киев из-за угроз ультраправых после публикации об их связях с партнерами Facebook 20:15
Скриншот: youtube/NEWS AM
В Армении облили борщом посольство Украины. Что произошло 20:13
Суд отказался отпустить Микитася под домашний арест 20:00
Александр Лукашенко. Фото: belaruspartisan.org
Лукашенко в своей декларации утверждает, что у него нет ни квартиры, ни машины, но есть жена 19:56
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник 05:20
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
В Украине хотят ввести пожизненное заключение за пьяные ДТП с жертвами 23:51
Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены 09:22
больше новостей
После отпуска в Албании и Египте украинцам больше не нужно проходить двухнедельный карантин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok