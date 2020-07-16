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16 июля 2020, четверг, 15:26 15
Космос 2020-07-16T15:30:01+03:00
Українські Новини
Опубликовано фото Юпитера, который подошел на минимальное расстояние к Земле

Опубликовано фото Юпитера, который подошел на минимальное расстояние к Земле

Елена Новикова
Европа, Планета, Солнечная система, Юпитер, Астрономические явления, Ио, Ганимед, Каллисто
В ночь на 15 июля Юпитер оказался близко к Земле. Фото: Волинські Новини
В ночь на 15 июля Юпитер оказался близко к Земле. Фото: Волинські Новини

В ночь на 15 июля самая большая планета Солнечной системы Юпитер  вместе с четырьмя спутниками - Ио, Европа, Ганимед и Каллисто - находилась к Земле ближе, чем обычно. Планета полностью освещалась солнечным светом, потому ее было видно с Земли.

Это астрономическое явление заметили в Луцке, пишет агенство "Волинські Новини".

Отмечается, что Юпитер достиг пика противостояния 14 июля 2020, около 11:00 по киевскому времени и приблизился к Земле на минимальное расстояние 15 июля около 13:00 часов. Планета располагалась перед созвездием Стрельца.

В ночь на 15 июля Юпитер оказался близко к Земле. Фото: Волинські Новини В ночь на 15 июля Юпитер оказался близко к Земле. Фото: Волинські Новини

В ночь на 15 июля Юпитер прошел на минимальном расстоянии от Земле. Фото: Волинські Новини В ночь на 15 июля Юпитер прошел на минимальном расстоянии от Земле. Фото: Волинські Новини

Юпитер находится в этом положении примерно каждые 13 месяцев - именно столько нужно Земли, чтобы обогнуть один раз Солнце по Юпитера.

С каждым годом эта планета достигает противостояния на месяц позже. В прошлом, 2019 году, это произошло 10 июня. В следующий раз это астрономическое явление пройдет 19 августа 2021 года.

Как сообщали Українські Новини, над Землей пролетела редкая и очень древняя комета Neowise (официальное название C/2020 F3).

Также в NASA назвали дату запуска космической миссии на Марс.

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