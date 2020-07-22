Сегодня комета Неовайз максимально приблизилась к Земле. Когда лучше всего наблюдать космическую гостью

Астрономы и любители продолжают наблюдать за кометой Неовайз, которая приближается к Земле. Это достаточно редкое явление, ведь большинство пролетающих комет невооруженны глазом не видны. На максимально близкое расстояние космическая странница приблизится 23 июля – именно тогда ее удобнее всего наблюдать. Українські Новини рассказывают, как лучше всего смотреть на Неовайз.

Комента пролетит на расстоянии 103 млн километров от Земли. В средних широтах Северного полушария увидеть ее можно после заката и незадолго до рассвета. Чтобы ее увидеть, нужно смотреть чуть выше горизонта по направлению к северу, северо-востоку.

В следующий раз комета окажется поблизости от Земли лишь через 6800 лет.

Наблюдать ее можно невооруженным глазом. Но через бинокль или телескоп ее можно будет рассмотреть подробнее.

Приближаясь к Солнцу, у кометы начинает появляться хвост – это остатки пыли и газа, которые хорошо видно с Земли. 23 июля комета приблизится к Земле на расстояние, эквивалентное 400 расстояниям до Луны. В это время ее можно будет наблюдать всю ночь.

Сейчас NEOWISE обогнула Солнце и теперь направляется во внешнюю Солнечную систему. В следующий раз ее можно будет увидеть через 6800 лет.

Как сообщали Українськi Новини, у кометы Neowise появился свой Twitter-акаунт. Там каждые несколько часов публикуют обновления о том, на каком расстоянии от Земли она находится на данный момент, где пролетает и в сторону какого созвездия нужно смотреть.

Также ранее на небе можно было наблюдать уникальное явление – парад планет. Все планеты выстроились на одной стороне, которые можно будет увидеть вооруженным глазом.