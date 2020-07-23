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23 июля 2020, четверг, 21:58 10
Силовые структуры 2020-07-23T22:05:37+03:00
Українські Новини
Машину полтавского похитителя полицейского нашли: поиски преступника продолжаются

Машину полтавского похитителя полицейского нашли: поиски преступника продолжаются

Ольга Фандорина
Похищение, Заложники, Спецоперация, Роман Скрипник
Автомобиль. Фото: Суспільне Полтава
Автомобиль. Фото: Суспільне Полтава

В Полтавской области правоохранители обнаружили машину Романа Скрипника, который утром в Полтаве захватил полицейского в заложники и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщает Суспільне Полтава в четверг, 23 июля.

Операция по поиску Романа Скрипника проходит неподалеку поселка Великие Сорочинцы. Ее проводят полицейский спецназ, Нацгвардия, СБУ и сотрудники прокуратуры.

Вблизи машины, которую оставил Роман Скрипник, сейчас десятки машин правоохранителей. К поисковым работам привлечены кинологи с собаками. Также беглеца ищут с помощью вертолета и дронов, – говорится в сообщении.

Также привезли и специальную поисковую технику – тепловизоры. На полевых дорогах через каждые 100 метров стоят патрули полиции.

Как сообщали Українські Новини, Роман Скрипник, который угрожал правоохранителям гранатой, взял в заложники начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, а потом сбежал в лес, был четырежды судим.

Ранее появилась информация, что похититель автомобиля угрожал полицейским гранатой в Полтаве.

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