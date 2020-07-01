Сегодня прогнозируют магнитные бури. Как уберечься

В июле ожидаются длительные магнитные бури в начале и в конце месяца. Первые атмосферные колебания состоятся сегодня и продлятся несколько дней, передают Українські Новини. Магнитные бури прогнозируют 1-3 июля. Эти колебания будут слабыми, однако метеочувствительные люди смогут ощутить их влияние. Так, может ухудшаться самочувствие, возникать головная боль, раздражительность, сонливость, общая слабость. Также может повышаться артериальное давление и боль в суставах. Как уберечься от магнитных колебаний Медики советуют в эти дни больше внимания уделить своему здоровью. Во время магнитных бурь рекомендуется отказаться от жирной пищи и алкогольных напитков. В рацион лучше добавить сезонные овощи и фрукты. Улучшить самочувствие могут легкие физические упражнения. Во время магнитных колебаний нужно спать не менее 7 часов. Ранее Українські Новини сообщали, в мае наблюдались несколько магнитных бурь, во время которых люди жалуются на головную боль, бессонницу и быстрое утомление. Также 21 июня состоялось кольцевое солнечное затмение, которое в народе называют "огненным кольцом", а также оно совпало с летним солнцестоянием.