Сегодня прогнозируют магнитные бури. Как уберечься

В июле ожидаются длительные магнитные бури в начале и в конце месяца. Первые атмосферные колебания состоятся сегодня и продлятся несколько дней, передают Українські Новини.

Магнитные бури прогнозируют 1-3 июля. Эти колебания будут слабыми, однако метеочувствительные люди смогут ощутить их влияние.

Так, может ухудшаться самочувствие, возникать головная боль, раздражительность, сонливость, общая слабость. Также может повышаться артериальное давление и боль в суставах.

Как уберечься от магнитных колебаний

Медики советуют в эти дни больше внимания уделить своему здоровью.

Во время магнитных бурь рекомендуется отказаться от жирной пищи и алкогольных напитков.

В рацион лучше добавить сезонные овощи и фрукты.

Улучшить самочувствие могут легкие физические упражнения.

Во время магнитных колебаний нужно спать не менее 7 часов.

Ранее Українські Новини сообщали, в мае наблюдались несколько магнитных бурь, во время которых люди жалуются на головную боль, бессонницу и быстрое утомление.

Также 21 июня состоялось кольцевое солнечное затмение, которое в народе называют "огненным кольцом", а также оно совпало с летним солнцестоянием.