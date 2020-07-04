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04 июля 2020, суббота, 20:00 62
Lifestyle 2020-07-04T20:00:01+03:00
Українські Новини
Завтра состоится лунное затмение и полнолуние. Астрологи рассказали, что можно и нельзя делать в этот день

Завтра состоится лунное затмение и полнолуние. Астрологи рассказали, что можно и нельзя делать в этот день

Елена Новикова
Гастроли, Лунное затмение, Астрономические явления, Полнолуние, советы астрологов, Лунное затмение-2020
Лунное затмение совпадет с полнолунием 5 июля 2020. Фото: Валерия Назаренко
Лунное затмение совпадет с полнолунием 5 июля 2020. Фото: Валерия Назаренко

Июль богат на астрономические явления и сразу после парада планет в воскресенье, 5 июля, произойдет лунное затмение, которое совпадет с полнолунием. Астрологи отмечают, что в этот период некоторые люди могут стать более уязявимыми физически и эмоционально напряженными, однако кто-то сможет добиться успеха в делах и улучшить свою жизнь.

Подробнее об этом астрономическом явлении, а также о том, что астрологи советуют делать в этот период, а что они запрещают, расскажут Українські Новини.

В то время, как лунное затмение начнется в 6:07 (по киевскому времени), достигнет пика в 7:30 и продлится 2 часа 45 минут, июльское полнолуние состоится в 7:44.

Несмотря на то, что затмение будет полутеневое, астрологи считают его очень сильным, ведь Луна в этот день будет полной и ее влияние усилится в два раза. Больше всего это астрономическое явление отразится на самочувствии (может появиться сонливость, вялость и усталость), а также на финансовой и на профессиональной сферах.

5 июля 2020 года состоится лунное затмение и полнолуние. Фото: Валерия Назаренко5 июля 2020 года состоится лунное затмение и полнолуние. Фото: Валерия Назаренко

Что можно делать в этот период

В этот период наступает благоприятное время для того, чтобы избавиться от всего старого и лишнего. Так вы поможете чему-то новому и хорошему прийти в вашу жизнь.

Астрологи рекомендуют уделить внимание близким в этот период, проявить к ним заботу и показать им свою любовь.

Кроме того, во время лунного затмения стоит сосредоточиться на карьере и уделить внимание образованию.

Также в этот период хорошо завершить ранне начатые дела и строить планы на будущее.

Главные запреты этого периода

Астрологи уверяют, что новые отношения в этот период лучше не начинать. Также не стоит играть свадьбу, иначе супругов будут ждать сложности в семейной жизни.

Избегайте конфликтов, споров и ссор и не провоцируйте их. Иначе есть риск, что не сможете быстро их урегулировать.

Кроме того, не стоить делать крупные покупки, ведь можете вскоре разочароваться в приобретении.

Решение финансовых дел тоже лучше оставить на другое время.

Лучше воздержаться и от косметических процедур, которые требуют серьезного вмешательства. 

Как сообщали Українські Новини, в июле ожидается несколько магнитных бурь.

Ранее астрологи рассказывали, астрологи рассказывали, чем опасен парад планет-2020 и чего стоит избегать в этот период.

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