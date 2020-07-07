подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 июля 2020, вторник, 16:34 14
Верховная Рада и партии 2020-07-07T16:39:37+03:00
Українські Новини
Власть должна поменять подход и переговорщиков, чтобы добиться успеха в "нормандском формате", – Бойко

Власть должна поменять подход и переговорщиков, чтобы добиться успеха в "нормандском формате", – Бойко

Ирина Дорофейчук
нормандский формат, Донбасс, Мирные переговоры, Вооруженный конфликт, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, комментируя итоги встречи представителей стран "нормандской четверки" в Берлине на уровне политических советников, заявил, что для достижения успеха в переговорах действующая власть должна изменить не только подход к переговорам, но и самих переговорщиков.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Бойко отметил, что в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе подвижек нет. В работе Трехсторонней контактной группы в Минске, во время встреч представителей стран "нормандской четверки" не удается сблизить позиции и добиться политического прорыва. Наоборот, ситуация ухудшается. На линии соприкосновения вновь растет напряженность, а заявления представителей украинской власти все больше напоминают пропаганду времен режима Порошенко. Вместо стремления к миру власть проводит политику 6-летней давности, которая рискует загнать процесс политического урегулирования на Донбассе в тупик. "Вся страна ждет новостей о прогрессе в мирных переговорах, однако вместо этого мы слышим заявления чиновников, которые только обостряют ситуацию. Это никак не приближает нас к миру", – сказал Бойко.

По его словам, свидетельством нежелания власти реально добиться мира на Донбассе является также и позиция переговорщиков с украинской стороны, которую они еще раз продемонстрировали на встрече в Берлине. "Чтобы достичь результата в мирном урегулировании, необходимо искать компромисс. Однако о каком компромиссе может идти речь, если переговорщики с украинской стороны повторяют риторику "партии войны"? Все эти заявления о "красных линиях" и стенах, заявления о пересмотре или даже отказе от Минских соглашений, ультиматумы и неуместный пафос, нежелание вести нормальный диалог делают только хуже", – подчеркнул Бойко.

Сопредседатель ОПЗЖ акцентировал, что власть должна прекратить политику "стен" и ограничений, иначе о мире в Украине можно будет забыть надолго.

"Каждый социологический опрос показывает подавляющий перевес сторонников мирного урегулирования над представителями "партии войны". Избиратели ждут от власти выполнения ее главного предвыборного обещания – объединить страну и вернуть мир на украинскую землю. Однако при этом мы видим полное бездействие парламентского большинства и отказ принимать законы, предусмотренные Минскими соглашениями. Правительство продолжает финансировать строительство физической и политической стены на границе с РФ, нагнетает эскалацию напряжения. Это все политика Порошенко, которую продолжает проводить Президент Зеленский. Отличий нет", – отметил политик.

"Мы точно знаем и уверены, что прогресс возможен. В прошлом году власть демонстрировала политическую волю для этого – начались прямые контакты с руководством РФ, обменяли пленных, вернули корабли, состоялась встреча Нормандской четверки в Париже. Однако потом процесс застопорился. Власть должна поменять подход и переговорщиков, но самое главное – перестать прогибаться под "партию войны". Абсолютное большинство украинцев хотят мира.

Поэтому ОПЗЖ призывает власть перейти к прямому диалогу с Донецком и Луганском, выполнить договоренности, достигнутые в "нормандском формате", делать реальные шаги, чтобы на нашу землю вернулся мир. Власти пора, наконец, сменить приоритеты. Надо не легализацию азартных игр продавливать, а работать над пакетом законов, предусмотренных Минскими соглашениями. Украине нужно политическое урегулирование, а не политика войны, нищеты и раскола", – резюмировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Больше новостей о: нормандский формат Донбасс Мирные переговоры Вооруженный конфликт Юрий Бойко ОПЗЖ

ОПЗЖ требует отчета главы НБУ...
Готовы стрелять: Кива и Ярош обменялись угрозами...
Встреча лидеров "нормандской четверки" может пройт...
Бойко потребовал продолжить диалог о примирении...
Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине в 4 раза превышает необходимый для открытия границ ЕС
Резервы НБУ выросли более чем на $3 млрд
Новости
Венгрия предъявила претензии Зеленскому, что "тонет в карпатском мусоре" 16:35
Власть должна поменять подход и переговорщиков, чтобы добиться успеха в "нормандском формате", – Бойко 16:34
Депутаты 5 фракций и групп требуют от Президента, Премьера и НОТУ не закрывать "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:32 Документ
Депутаты хотят ввести новый налог на земельные паи и пашню 16:30
Трудовой коллектив "Сумыхимпрома" просит Зеленского разобраться в ситуации с импортом минудобрений 16:22
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время 05:30
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение 09:00
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
ГБР вручило обвинительный акт экс-депутату Рады Пашинскому, сегодня дело передадут в суд 10:45
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
В Раде предлагают передать Нацсовету по телевидению право требовать в суде блокирование онлайн-медиа 16:25
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
больше новостей
На границе с Беларусью два пункта пропуска возобновили работу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok