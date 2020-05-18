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  • "Укрзализныця" немедленно проведет новый конкурс по отбору поставщика питания для скоростных поездов, – Криклий
18 мая 2020, понедельник, 17:03 1679
Транспорт 2020-05-18T18:00:02+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" немедленно проведет новый конкурс по отбору поставщика питания для скоростных поездов, – Крикли

"Укрзализныця" немедленно проведет новый конкурс по отбору поставщика питания для скоростных поездов, – Криклий

Татьяна Зотова
Укрзализныця, Мининфраструктуры, Владислав Криклий, Иван Юрик
Владислав Криклий. Фото из открытых источников
Владислав Криклий. Фото из открытых источников

"Укрзализныця" отстранила от исполнения служебных обязанностей руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания", которая проводила отбор поставщика питания для скоростных поездов, из-за непрозрачности конкурса.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

По словам Криклия, руководители "Украинской железнодорожной скоростной компании" не обеспечили прозрачность отбора контрагента, поэтому была отстранены от исполнения служебных обязанностей. "Укрзализныця" приложит все усилия и проведет новый конкурс через систему ProZorro, привлекая максимальное количество участников. Чтобы в результате получить надежного и качественного поставщика услуг.

Также Криклий поблагодарил всех, кто обратил внимание на этот конкурс и оперативно отреагировал. "Система очень инертна, скорость изменений не такая как нам всем бы хотелось, но изменения уже не остановить. Каждый чиновник в стране должен наконец понять, что времена коррупционных схем прошли, ответственность будет неизбежной", - подчеркнул министр инфраструктуры.

В свою очередь исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Иван Юрик в социальной сети Facebook отметил, что по предварительному отбору поставщика департамент безопасности проводит служебную проверку. И заверил, что лично проконтролирует, чтобы новый конкурс проводился в соответствии с действующим законодательством и максимально публично.

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