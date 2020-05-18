"Укрзализныця" немедленно проведет новый конкурс по отбору поставщика питания для скоростных поездов, – Криклий

"Укрзализныця" отстранила от исполнения служебных обязанностей руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания", которая проводила отбор поставщика питания для скоростных поездов, из-за непрозрачности конкурса.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

По словам Криклия, руководители "Украинской железнодорожной скоростной компании" не обеспечили прозрачность отбора контрагента, поэтому была отстранены от исполнения служебных обязанностей. "Укрзализныця" приложит все усилия и проведет новый конкурс через систему ProZorro, привлекая максимальное количество участников. Чтобы в результате получить надежного и качественного поставщика услуг.

Также Криклий поблагодарил всех, кто обратил внимание на этот конкурс и оперативно отреагировал. "Система очень инертна, скорость изменений не такая как нам всем бы хотелось, но изменения уже не остановить. Каждый чиновник в стране должен наконец понять, что времена коррупционных схем прошли, ответственность будет неизбежной", - подчеркнул министр инфраструктуры.

В свою очередь исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Иван Юрик в социальной сети Facebook отметил, что по предварительному отбору поставщика департамент безопасности проводит служебную проверку. И заверил, что лично проконтролирует, чтобы новый конкурс проводился в соответствии с действующим законодательством и максимально публично.