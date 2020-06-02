Компании WOG разрешили кормить в "Интерсити+", если "Укрзализныця" получит в 3 разе большее вознаграждение

Филиал "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЖСК) акционерного общества "Укрзализныця" заключила дополнительное соглашение на 4 месяца с ООО "Вог Кафе", входящим в группу компаний оператора сети автозаправочных станций под брендом WOG, о предоставлении услуг питания в скоростных поездах "Интерсити+".

Об этом говорится в сообщении АО, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по условиям нового соглашения, вознаграждение, которое платит "Вог Кафе" "Укрзализныце" увеличено в 3 раза до 4,25 млн гривен (с НДС) в месяц.

"Так, в течение 4 месяцев "Укрзализныця" будет получать от контрагента 4,25 млн гривен с НДС в месяц. Ранее сумма вознаграждения составляла более 1,3 млн гривен в месяц", - сказано в сообщении.

Кроме того, данное вознаграждение больше, чем предложила одна из компаний, которая не имела опыта предоставления аналогичных услуг, на отмененном отборе.

Отмечается, что "Укрзализныця" в ближайшее время объявит новый конкурс по отбору контрагента для организации питания в скоростных поездах.

В частности, в квалификационных критериях к потенциальным участникам АО учтет наличие квалифицированного персонала, соответствующего оборудования и материально-технической базы.

Также потенциальные участники должны иметь опыт одновременного предоставления таких услуг для большого количества людей.

Аукцион будет проводиться без ограничений количества раундов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее "Укрзализныця" уволила руководство филиала "Украинская железнодорожная скоростная компания" за грубые нарушения при отборе контрагента по предоставлению услуги питания в скоростных поездах "Интерсити+".

WOG считает победившую в конкурсе акционерного общества "Укрзализныця" на отбор поставщика питания для скоростных поездов компанию "Гринед" (Киев) не соответствующей квалификации.

Ранее компания "Гринед" предложила самое высокое вознаграждение 4,025 млн гривен/месяц в конкурсе акционерного общества "Укрзализныця" по отбору оператора по предоставлению услуг питания в поездах "Интерсити". Согласно данным единого госреестра юридических лиц, конечным бенефициаром "Гринеда" является британка Кетрин Энн Гиксон.

Ранее услуги питания в поездах "Интерсити" представляла компания WOG.

По поводу ситуации с конкурсом член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко написал пост в социальной сети Facebook, в котором опубликовал тендерные предложения компаний ("ВОГ Кафе" предложила 4 млн гривен/месяц) и отметил, что WOG ранее недостаточно платила УЗ за право осуществлять услуги по предоставлению питания пассажирам скоростных поездов.

Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" заявила, что вокзалы и поезда уже готовятся к возобновлению сообщения.