Зеленский одобрил внедрение комплексного пространственного планирования территорий

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий внедрение комплексного пространственного планирования территорий.

Об этом свидетельствует информация в карточке соответствующего законопроекта № 2280 на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

Согласно положениям документа, комплексный план пространственного развития общины является одновременно градостроительной документацией и документацией по землеустройству на местном уровне.

Он определяет планировочную организацию, функциональное назначение территории, основные принципы и направления формирования единой системы общественного обслуживания населения, дорожной сети, инженерно-транспортной инфраструктуры, инженерной подготовки и благоустройства, гражданской защиты территории и населения от опасных природных и техногенных процессов, охраны земель и других компонентов окружающей природной среды, охраны и сохранения культурного наследия и традиционного характера среды населенных пунктов, а также последовательность реализации решений, в том числе этапность освоения территории.

Также он устанавливает очередность разработки генеральных планов отдельных населенных пунктов общины.

В случае, если несколько общин объединены в одну общину, комплексный план пространственного развития должен будет разрабатываться на всю территорию объединенной общины.

Предусмотрено, что комплексный план развития общины будет разрабатываться в форме электронного документа и его материалы не могут иметь ограниченный доступ (за исключением информации, являющейся государственной тайной).

Также предусмотрено создание его официальных бумажных копий.

Разработчиками комплексного плана пространственного развития общин определены субъекты хозяйствования, которые в соответствии с законом "Об архитектурной деятельности" могут разрабатывать градостроительную документацию, а также в соответствии с законом "О землеустройстве" могут быть разработчиком документации по землеустройству.

Документ будет разрабатываться по решению соответствующего сельского, поселкового, городского совета.

Срок действия документа не ограничивается, изменения могут вноситься не чаще 1 раза в год.

Также документом предусмотрена разработка генеральных планов населенных пунктов и детальных планов территорий.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров создал 136 укрпуненных районов в Украине вместо 490.

Также Кабмин разделил регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации с 1 августа.

Кроме того, правительство создало Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.