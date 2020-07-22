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22 июля 2020, среда, 14:32 301
Кабмин 2020-07-22T15:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

Елена Новикова
Заседание Кабмина, Олег Уруский, Вице-премьер-министр - министр стратегических отраслей промышленности, Новое министерство, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Кабинет Министров создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Данное решение было принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Целью принятия акта является создание центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности. Принятие постановления позволит обеспечить устойчивое развитиестратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в госбюджет, развитие регионов, позитивно повлияет на рыночную среду", - сказал вице-премьер-министр - министр стратегических отраслей промышленности Олег Урусский.

Как сообщали Українськi Новини, 16 июля Верховная Рада назначила вице-премьер-министром - министром стратегических отраслей промышленности бывшего председателя Государственного космического агентства Олега Уруского.

Ранее Кабмин разделил Минветеранов и Министерство оккупированных территорий.

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