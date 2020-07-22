Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности

Кабинет Министров создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Данное решение было принято в ходе заседания правительства в среду, передают Українськi Новини. "Целью принятия акта является создание центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение государственной промышленной политики в сферах развития стратегических отраслей промышленности. Принятие постановления позволит обеспечить устойчивое развитиестратегических отраслей промышленности, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в госбюджет, развитие регионов, позитивно повлияет на рыночную среду", - сказал вице-премьер-министр - министр стратегических отраслей промышленности Олег Урусский. Как сообщали Українськi Новини, 16 июля Верховная Рада назначила вице-премьер-министром - министром стратегических отраслей промышленности бывшего председателя Государственного космического агентства Олега Уруского. Ранее Кабмин разделил Минветеранов и Министерство оккупированных территорий.