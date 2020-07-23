СБУ проводит массовые обыски в рамках дела о доведении до банкротства "Днепровского облавтодора"

Служба безопасности Украины проводит массовые обыски в рамках криминального производства о противоправном поглощении и доведении до банкротства "Днепровского облавтодора", который является дочерним предприятием Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"). Об этом говорится в сообщении "Укравтодора", передают Українські Новини. Также сообщается, что дело было заведено офисом Генерального прокурора после получения заявления председателя "Укравтодора" Александра Кубракова, а оперативное сопровождение осуществляется силами центрального управления СБУ. "Какие-либо противоправные действия касаемо поглощения предприятий системы "Укравтодора" и доведения их до банкротства недопустимы. Надеемся, что это станет четким сигналом для всех желающих присвоить государственное имущество. Национальные интересы и критическая инфраструктура будут защищены", – говорится в сообщении. Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности провела семь обысков на Житомирском бронетанковом заводе и во львовской фирме. Госбюро расследований провело обыски в Одесском городском совете из-за закупки онлайн-учебников на 13 млн гривен. Кроме того, правоохранители пришли с обысками на территорию Государственного космического агентства (ГКА) и государственного предприятия завод "Арсенал".