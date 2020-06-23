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23 июня 2020, вторник, 22:05 523
Судебная власть 2020-06-23T22:06:53+03:00
Українські Новини
В Одесском горсовете закупили бесплатных учебников на 13 млн гривен. ГБР проводит обыски

В Одесском горсовете закупили бесплатных учебников на 13 млн гривен. ГБР проводит обыски

Елена Новикова
Расследование, Обыски, ГБР, Обыски в мэрии, Обыски в Одесском горсовете, Завышение стоимости, тендер на закупку онлайн-учебников
Госбюро расследований. Фото: ГБР
Госбюро расследований. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований проводит обыски в Одесском городском совете из-за закупки онлайн-учебников на 13 млн гривен, в то время, как в январе СБУ выявила факт хищения 1,6 млн гривен госбюджета руководителями одного из департаментов Одесской ОГА.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, в рамках расследования уголовного производства по факту закупки онлайн-учебников, которые были в свободном доступе, проводят 16 санкционированных судом обысков по месту работы и проживания лиц, которые могут быть причастны к указанному преступлению", - сказано в нем.

Досудебное расследование осуществляется по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшего тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса).

По предварительной информации, 18 июня 2018 года должностные лице Департамента экономического развития Одесского городского совета на основании недостоверных данных объявили и провели тендер на закупку онлайн-учебников.

По его результатам с частным предприятием был заключен договор и произведена оплата услуг по доступу к учебникам на сумму 13 млн гривен.

Частным предприятием, которое было признано победителем тендера, был предоставлен доступ к ресурсу с учебниками, которые находились в свободном доступе на сайте Министерства образования.

В 2019 году должностные лица повторно внесли заведомо недостоверные сведения об эффективности реализации указанной программы и внесли соответствующие изменения в Городскую целевую программу поддержки инвестиционной деятельности на территории Одессы на 2019-2021 годы по потребности финансирования указанных мероприятий.

Следствием установлено, что должностные лица привлекали к участию в проведении тендеров заранее согласованных участников, обеспечивающих завышение стоимости услуг.

В дальнейшем бюджетные средства присваивались путем перечисления на счета подконтрольных субъектов хозяйствования с последующим переводом их в наличные и распределением между всеми участниками схемы.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщали Українськi Новини, депутату Киевского облсовета дали 5 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч долларов.

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