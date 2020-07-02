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02 июля 2020, четверг, 19:30 790
Силовые структуры 2020-07-02T19:30:20+03:00
Українські Новини
СБУ обнаружила миллионные растраты на Житомирском бронетанковом заводе

СБУ обнаружила миллионные растраты на Житомирском бронетанковом заводе

Надежда Комендантова
СБУ, Житомирский бронетанковый завод, Растрата денежных средств, Растрата госсредств
Растраты на Житомирском бронетанковом заводе.
Растраты на Житомирском бронетанковом заводе.

Служба безопасности Украины выявила злоупотребления должностных лиц при выполнении оборонного заказа на Житомирском бронетанковом заводе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод" на миллионных злоупотреблениях при ремонте систем защиты украинских Вооруженных Сил", - говорится в нем.

В рамках ранее начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что весной 2018 года должностные лица госпредприятия заключили со львовским научно-производственным объединением договор на техническое обслуживание и ремонт приборов радиационной и химической разведки.

Стоимость ремонта систем защиты составила 2,5 млн гривен.

В то же время инициированная СБУ проверка показала, что на бронетанковом заводе имеется вся необходимая материально-техническая база, которая позволяет без задействования посторонних фирм осуществлять обслуживание и настройку этой военной техники.

Растраты на Житомирском бронетанковом заводеРастраты на Житомирском бронетанковом заводе

Согласно сообщению, львовское предприятие необоснованно привлекло три фирмы-субподрядчика, искусственно завысив стоимость работ более чем на 60%.

Кроме того, эксперты выявили ряд нарушений технологий ремонта и тестирования военных приборов.

Это могло привести к преждевременному выходу из строя оборудования и ставило под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих в условиях радиационной и химической опасности.

Правоохранители провели семь санкционированных обысков на бронетанковом заводе и во львовской фирме, в нескольких военных представительствах в Киеве, а также по месту жительства участников сделки.

Изъята военная продукция, договоры, финансовая документация, доказывающая неправомерное завышение стоимости ремонтных работ.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

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Ранее Житомирский бронетанковый завод и "Спецтехноэкспорт" обязали заплатить 8,9 млн гривен штрафов за срыв госзаказов.

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