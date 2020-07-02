СБУ обнаружила миллионные растраты на Житомирском бронетанковом заводе

Служба безопасности Украины выявила злоупотребления должностных лиц при выполнении оборонного заказа на Житомирском бронетанковом заводе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод" на миллионных злоупотреблениях при ремонте систем защиты украинских Вооруженных Сил", - говорится в нем.

В рамках ранее начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что весной 2018 года должностные лица госпредприятия заключили со львовским научно-производственным объединением договор на техническое обслуживание и ремонт приборов радиационной и химической разведки.

Стоимость ремонта систем защиты составила 2,5 млн гривен.

В то же время инициированная СБУ проверка показала, что на бронетанковом заводе имеется вся необходимая материально-техническая база, которая позволяет без задействования посторонних фирм осуществлять обслуживание и настройку этой военной техники.

Растраты на Житомирском бронетанковом заводе

Согласно сообщению, львовское предприятие необоснованно привлекло три фирмы-субподрядчика, искусственно завысив стоимость работ более чем на 60%.

Кроме того, эксперты выявили ряд нарушений технологий ремонта и тестирования военных приборов.

Это могло привести к преждевременному выходу из строя оборудования и ставило под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих в условиях радиационной и химической опасности.

Правоохранители провели семь санкционированных обысков на бронетанковом заводе и во львовской фирме, в нескольких военных представительствах в Киеве, а также по месту жительства участников сделки.

Изъята военная продукция, договоры, финансовая документация, доказывающая неправомерное завышение стоимости ремонтных работ.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, главу Кировоградской ОГА задержали за взятку в размере около 2 млн гривен

Ранее Житомирский бронетанковый завод и "Спецтехноэкспорт" обязали заплатить 8,9 млн гривен штрафов за срыв госзаказов.