Режиссер фильма "Земляне" осудил захват заложников в Луцке

После событий с захватом пассажирского автобуса в Луцке Максимом Кривошем 21 июля, создатель фильма "Земляне" отреагировал на известие о том, что одним из требований луцкого террориста было видеообращение Зеленского с призывом смотреть фильм "Земляне", сообщает Variety.

Режиссер документального фильма "Земляне" Шон Монсон, узнав о том, что луцкий террорист Максим Кривош требовал от президента Украины Владимира Зеленского записать видеообращение с призывом смотреть его картину, осудил действия террориста.

"Мы не используем террор для того, чтобы пробудить людей к террору", ­­­– сказал Монсон. Режиссер также заявил, что посланием его фильма является сострадание ко всем существам. Он выразил соболезнования и поддержку всем людям, которые пережили захват автобуса, а также их семьям.

Напомним, суд в Луцке отправил Максима Кривоша под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога.

Документальный фильм "Земляне" 2005 года рассказывает о проблеме жестокого отношения к животным со стороны людей. С точки зрения авторов картины, любая эксплуатация животных (например, с целью производства пищи или одежды) является видовой дискриминацией и нарушением прав животных. Основу фильма составляют видеозаписи со скрытых камер, установленных на скотобойнях, птицефабриках, зоопарках и в прочих местах содержания животных.