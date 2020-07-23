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  • Режисер фільму "Земляни" засудив захоплення заручників у Луцьку
23 липня 2020, четвер, 17:47 7
Світ 2020-07-23T19:00:02+03:00
Українські Новини
Режисер фільму "Земляни" засудив захоплення заручників у Луцьку

Режисер фільму "Земляни" засудив захоплення заручників у Луцьку

Валентин Дзюбенко
Заручники, Максим Кривош, Шон Монсон
Постер фільму
Постер фільму "Земляни". Фото: earthlings.com

Після подій з захопленням пасажирського автобуса в Луцьку Максимом Кривошем 21 липня, творець фільму "Земляни" відреагував на звістку про те, що однією з вимог луцького терориста було відеозвернення Зеленського з закликом дивитися фільм "Земляни", повідомляє Variety.

Режисер документального фільму "Земляни" Шон Монсон, дізнавшись про те, що луцький терорист Максим Кривош вимагав від президента України Володимира Зеленського записати відеозвернення з закликом дивитися його картину, засудив дії терориста.

"Ми не використовуємо терор для того, щоб пробудити людей до терору", – сказав Монсон. Режисер також заявив, що посланням його фільму є співчуття до всіх істот. Він висловив співчуття і підтримку всім людям, які пережили захоплення автобуса, а також їх сім'ям.

Нагадаємо, суд у Луцьку відправив Максима Кривоша під варту терміном на 60 днів без права внесення застави.

Документальний фільм "Земляни" 2005 року розповідає про проблему жорстокого ставлення до тварин з боку людей. З точки зору авторів картини, будь-яка експлуатація тварин (наприклад, для виробництва їжі чи одягу) є видовою дискримінацією і порушенням прав тварин. Основу фільму складають відео зі прихованих камер, встановлених на бойнях, птахофабриках, зоопарках і в інших місцях утримання тварин.

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