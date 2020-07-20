Дополнительная сессия ВНО начнется с 24 июля: график тестирования

После того, как тестированием по химии закончилась основная сессия ВНО-2020, дополнительная сессия тестирования начнется 24 июля. Об этом сообщает издание "Освіта", передают Українські Новини.

24 июля начнется дополнительная сессия внешнего независимого оценивания. Сессия продлится до 10 августа, во время проведения которой зарегистрированы участники тестирования смогут сдать тесты по определенным учебным предметам.

Кто может участвовать

Сдавать тестирование в дополнительной сессии могут те абитуриенты, которые были участниками основной сессии, которые по объективным причинам не приняли участия в тестировании. Также разрешается сдавать тесты тем лицам, которые принимали участие в антитеррористической операции, проживающих на временно оккупированной территории или находятся в учреждениях исполнения наказаний.

"Сообщение о месте и времени проведения дополнительной сессии будут размещаться в виде приглашений-пропусков на информационных страницах участников внешнего оценивания не позднее чем за пять календарных дней до проведения дополнительной сессии внешнего оценивания по определенному учебному предмету", – говорится в сообщении.

Результаты дополнительной сессии ВНО будут объявлены до 14 августа.

График проведения дополнительной сессии ВНО 2020:

физика – 24 июля;

математика – 28 июля;

испанский язык – 29 июля;

французский язык – 30 июля;

немецкий язык – 31 июля;

английский язык – 3 августа;

украинский язык и литература – 4 августа;

биология – 5 августа;

история Украины – 6 августа;

география – 7 августа;

химия – 10 августа.

Ранее Українські Новини сообщали, на внешнее независимое оценивание по химии не пришли более 3 тысяч абитуриентов.

Также Министерство образования определило пороговые баллы ВНО 2020 по математике и физике: 9 и 12 баллов.