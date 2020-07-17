Сегодня состоится последнее ВНО – абитуриенты будут сдавать тестирование по химии

После того, как ВНО по географии не сдали треть абитуриентов, сегодня состоится последнее ВНО по химии. На тестирование зарегистрировались 14105 выпускников, об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передают Українські Новини.

Сегодня состоится последнее тестирование ВНО по химии.

"Сертификационная работа по химии насчитывает 52 задания различных форм: с выбором одного правильного ответа (34 задания), на установление соответствия ("логические пары") (4 задания), открытой формы с коротким ответом (14 задач)", – говорится в сообщении.

В пункт тестирования участников будут допускать до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено к участию в ВНО.

Абитуриенты должны иметь с собой необходимые документы:

оригинал Сертификата внешнего независимого оценивания;

паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании.

Если абитуриент не может предъявления оригинал Сертификата, паспорта или иного документа, серию и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дія", абитуриента не допустят до пункта проведения ВНО.

Ранее Українські Новини сообщали, внешнее независимое оценивание не сдали 13% абитуриентов по математике, 8% – по физике.

Также результаты внешнего независимого оценивания по географии объявят до 29 июля на информационных страницах участников ВНО.