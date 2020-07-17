подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 июля 2020, пятница, 11:02 8
Общество 2020-07-17T11:02:13+03:00
Українські Новини
Сегодня состоится последнее ВНО – абитуриенты будут сдавать тестирование по химии

Сегодня состоится последнее ВНО – абитуриенты будут сдавать тестирование по химии

Ирина Николенко
Внешнее независимое тестирование, Абитуриенты, УЦОКО, ВНО-2020, выпускники-2020, Правила ВНО-2020, ВНО по химии
ВНО 2020 по химии. Фото: testportal.gov.ua
ВНО 2020 по химии. Фото: testportal.gov.ua

После того, как ВНО по географии не сдали треть абитуриентов, сегодня состоится последнее ВНО по химии. На тестирование зарегистрировались 14105 выпускников, об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передают Українські Новини.

Сегодня состоится последнее тестирование ВНО по химии.

"Сертификационная работа по химии насчитывает 52 задания различных форм: с выбором одного правильного ответа (34 задания), на установление соответствия ("логические пары") (4 задания), открытой формы с коротким ответом (14 задач)", – говорится в сообщении.

В пункт тестирования участников будут допускать до 10:50. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено к участию в ВНО.

Абитуриенты должны иметь с собой необходимые документы:

  • оригинал Сертификата внешнего независимого оценивания;
  • паспорт или другой документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;
  • приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании.

Если абитуриент не может предъявления оригинал Сертификата, паспорта или иного документа, серию и номер которого указаны в сертификате, или при условии предоставления копий этих документов или электронной версии ID-карты в мобильном приложении "Дія", абитуриента не допустят до пункта проведения ВНО.

Ранее Українські Новини сообщали, внешнее независимое оценивание не сдали 13% абитуриентов по математике, 8% – по физике.

Также результаты внешнего независимого оценивания по географии объявят до 29 июля на информационных страницах участников ВНО.

Больше новостей о: Внешнее независимое тестирование Абитуриенты УЦОКО ВНО-2020 выпускники-2020 Правила ВНО-2020 ВНО по химии

Минобразования определило пороговые баллы ВНО по м...
Сегодня состоится ВНО по географии. Когда будут ре...
Пробное ВНО сорвалось: как пройти тестирование и у...
Сегодня состоится ВНО по географии. Какие условия ...
Смертность от коронавируса упала почти на 40% за сутки, а заболеваемость - на 5
Рада сегодня рассмотрит создание 136 укрупненных районов
Новости
В Киевской области за сутки увеличилось количество новых случаев Covid-19 в 2,5 раза. Данные по районам 11:11
Авторы законопроекта "О медиа" дважды солгали о его поддержке, - СМИ 11:11
Албания и Болгария снова внесены в "зеленый" список Украины 11:10
Сегодня состоится последнее ВНО – абитуриенты будут сдавать тестирование по химии 11:02
Доллар и евро перед выходными взлетели в цене. Курс валют на 17 июля 10:48
больше новостей
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов 13:00 Документ
Водительское удостоверение. Фото: vsim.ua
Пластиковое удостоверение водителя можно забрать в сервисных центрах МВД без очереди: как это сделать 11:46
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
С 1 сентября у медиков вырастет зарплата. На сколько повысят 14:40
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Почти половина украинцев не хотят менять коммунистические названия улиц и городов, — опрос 20:25
Посоветуйтесь с народом, хочет ли он федерацию или унитарное государство, – Кравчук 18:34
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Зеленский наградил Кравчука орденом Ярослава Мудрого 21:52
больше новостей
Почти 15 млн гривен зарплаты в Укргазбанке и участок жены в Крыму. Что задекларировал новый глава НБУ Шевченко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok