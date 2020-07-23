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23 июля 2020, четверг, 16:04 654
Экономика 2020-07-23T16:05:11+03:00
Українські Новини
Кабмин выделит из бюджета средства на покрытие 20% "зеленого тарифа"

Кабмин выделит из бюджета средства на покрытие 20% "зеленого тарифа"

Григорий Яковенко
Кабмин, Верховная Рада, зеленый тариф, Андрей Герус, Зеленая энергетика, Возобновляемая энергетика
Солнечная панель завода Kness. Фото пресс-службы
Солнечная панель завода Kness. Фото пресс-службы

Верховная Рада обязала Кабинет Министров предусмотреть выделение из государственного бюджета государственному предприятию "Гарантированный покупатель" средств на оплату 20% произведенной электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

За принятие законопроекта № 3658 за основу и в целом проголосовали 288 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

"Кабмин предусматривает в госбюджете выделение на финансовую поддержку "Гарантированному покупателю" для оплаты электроэнергии произведенной из ВИЭ в соответствии с бюджетными запросами центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в электроэнергетическом комплексе на основании расчетов, предоставленных Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в размере не менее 20% прогнозной товарной продукции выработки электроэнергии из альтернативных источников на соответствующий год", - говорится в сравнительной таблице к законопроекту.

Автором данной поправки является председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус.

Как сообщали Українські Новини, выплаты по зеленому тарифу в Украине в 2,5-3 раза выше, чем в Германии.

Также Европейская бизнес-ассоциация и Владимир Зеленский выступают против ретроспективного пересмотра "зеленого тарифа".

Ранее сообщалось о том, что из-за ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов европейские страны вынуждены были выплачивать миллиарды долларов инвесторам в качестве компенсации убытков.

 

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