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23 липня 2020, четвер, 16:04 11
Економіка 2020-07-23T16:30:01+03:00
Українські Новини
Кабмін виділить з бюджету кошти на покриття 20% "зеленого тарифу"

Кабмін виділить з бюджету кошти на покриття 20% "зеленого тарифу"

Григорий Яковенко
Енергетика, Кабмін, Зелена енергетика
Сонячна панель заводу Kness. Фото прес-служби
Сонячна панель заводу Kness. Фото прес-служби

В той час, як виплати за "зеленим" тарифом в Україні в 2,5-3 рази вище, ніж у Німеччині, Державному підприємству "Гарантований покупець" з державного бюджету Верховна Рада зобов'язала Кабінет Міністрів виділити коштів на оплату 20% виробленої електроенергії з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

За ухвалення законопроєкту № 3658 за основу і в цілому проголосували 288 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

"Кабмін передбачає в державному бюджеті виділення на фінансову підтримку "Гарантованого покупцеві для оплати електроенергії виробленої з ВДЕ згідно з бюджетними запитами центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі на підставі розрахунків, наданих Національною комісією держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) у розмірі не менше ніж 20% прогнозної товарної продукції виробництва електроенергії з альтернативних джерел на відповідний рік", - йдеться в порівняльній таблиці до законопроєкту.

Автором цієї поправки є голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус.

Як повідомляли Українські Новини, Європейська бізнес-асоціація і Володимир Зеленський виступають проти ретроспективного перегляду "зеленого тарифу".

Раніше повідомлялося про те, що через ретроспективний перегляд "зелених" тарифів європейські країни змушені були виплачувати мільярди доларів інвесторам як компенсації збитків.

 

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