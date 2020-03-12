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12 марта 2020, четверг, 14:54 120
Экономика 2020-03-12T14:54:55+02:00
Українські Новини
В НБУ допустили внеочередной пересмотр учетной ставки

В НБУ допустили внеочередной пересмотр учетной ставки

Ольга Фандорина
НБУ, Банк, Учетная ставка, ОБГЗ
Учетная ставка. Фото:news.dtkt.ua
Учетная ставка. Фото:news.dtkt.ua

Национальный банк не исключает возможность внеочередного пересмотра учетной ставки.

Об этом сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передают Українські Новини.

"Я не могу ничего исключить. Как вы видите, ситуация очень динамичная. Сейчас нельзя говорить четко о каких-то параметрах", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном досрочном пересмотре учетной ставки.

Следующее заседание монетарного комитета по пересмотру учетной ставки запланировано на 23 апреля.

Как сообщали Українські Новини, портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Украины в собственности нерезидентов по итогам прошедших в конце 2019 года аукционов увеличился на 1,07 млрд гривен и достиг исторического максимума – 100,99 млрд гривен.

По состоянию на 12 марта, Национальный банк снизил учетную ставку с 11% до 10%.

Январский прогноз Национального банка предусматривал инфляцию 4,8% на конец 2020 года, однако он может быть пересмотрен в апреле в зависимости от дальнейшего развития событий с эпидемией коронавируса.

НБУ снизил учетную ставку до 10%.

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