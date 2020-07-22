В Киевской области после падения снова увеличилось количество инфицированных Covid-19. Среди больных 4 детей

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 21 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 26 человек до 3 358.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"На 10:00 официально подтверждено 3 358 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 288 детей и 554 медицинских работников. За сутки подтверждено 26 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 4 детей в возрасте от 9 месяцев до 11 лет", – сказано в нем.

Трое из заболевших за последние сутки госпитализированы и находится на стационарном лечении.

90 человек выздоровели за сутки.

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных в Киевской области случаев COVID-19 были госпитализированы 640 человек, остальные 2 718 отправлены на самоизоляцию.

2 307 из них уже выздоровели.

В то же время в области от COVID-19 умерли 59 больных.

Как сообщали Українськi Новини, 19 июля количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 37 человек до 3 308.

Также 18 июля зафиксировали в Киевской области 42 новых случая заболеваемости коронавирусом до 3271 человека.