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23 июля 2020, четверг, 12:46 376
Мир 2020-07-23T13:15:01+03:00
Українські Новини
Бельгия фиксирует новые вспышки коронавируса. За неделю количество новых случаев выросло на 91%

Бельгия фиксирует новые вспышки коронавируса. За неделю количество новых случаев выросло на 91%

Елизавета Кесельман
Бельгия, Коронавирус в Бельгии, Антирекорд по коронавирусу, новые случаи коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Бельгия, которая не планирует открывать границы с третьими странами в ближайшее время, зафиксировала новый антирекорд за прошедшую неделю. Количество новых случаев выросло на 91% больше чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает RTBF. 

В течение недели с 13 по 19 июля ежедневно фиксировали в среднем по 192 новых случая коронавируса – это на 91% больше чем на предыдущей неделе.

Согласно обновленным данным, за последние сутки в стране обнаружили 369 новых случаев заболевания. Высокий антирекорд объясняется длинными выходными в Бельгии, хотя накануне сообщалось о 370 новых случаев. 370 случаев за один день – это суточный показатель, который не был достигнут с 20 мая с 381 случаем.

В четверг состоится заседание нового Совета национальной безопасности, на котором ожидается рассмотрение о переходе страны к пятой фазе ослабления коронавирусных ограничений с 1 августа.

Однако, как сообщалось, в связи с ростом числа новых заражений, дальнейшего ослабления карантина ожидать не стоит.

Как сообщали Українські Новини, в Китае фиксируют новые бессимптомные случаи коронавируса. 

Тем временем, свободная от коронавируса Черногория заявила о новых вспышках эпидемии. 

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