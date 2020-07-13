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  • В закрытом на карантин Пекине впервые за неделю нет новых случаев коронавируса
13 июля 2020, понедельник, 21:30 46
Азия 2020-07-13T21:30:12+03:00
Українські Новини
В закрытом на карантин Пекине впервые за неделю нет новых случаев коронавируса

В закрытом на карантин Пекине впервые за неделю нет новых случаев коронавируса

Елизавета Кесельман
Китай, Пекин, Карантин, Коронавирус в Китае, Коронавирус в Пекине
Пекин. Фото: pixabay
Пекин. Фото: pixabay

В закрытом на карантин Пекине, впервые за неделю не обнаружили новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает People's Daily, China. 

В то же время, сообщается, что по данным на 13 июля, материковый Китай сообщали о 8 новых случаях активной формы COVID-19. Отмечается, что все пациенты заразились за рубежом. 

В связи с тем, что в Пекине нет новых случаев заражения, людей из высокой группы риска, которые с 11 июня находились на карантине, постепенно освобождают от ограничений. В воскресенье 14 пациентов выписали из столичной больницы.

Всего в Китае на лечении остаются 320 пациентов с активной формой COVID-19, состояние троих из них оценивают как критическое. Также в КНР отметили, что обнаружили еще шесть бессимптомных случаев коронавируса. С начала вспышки в стране SARS-CoV-2 заболели 83 602 человека. 4 634 пациента умерли, тогда как свыше 78 тысяч уже выздоровели и выписались из медучреждений.

Правительство КНР обеспокоено тем, что вирус может распространяться через импортную еду. После вспышки на столичном рынке в стране начали усиленно проверять все поступления продуктов питания, и в пятницу таможенники заявили о приостановке импорта от трех эквадорских производителей креветок, поскольку исследования подтвердили наличие коронавируса в их поставках.

Как сообщали Українські Новини, ранее в городе Баодин, расположенном недалеко от Пекина, ввели военное положение из-за новых случаев коронавирусной инфекции. 

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