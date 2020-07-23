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23 июля 2020, четверг, 07:15 14
Кабмин 2020-07-23T07:30:01+03:00
Українські Новини
Кабмин выделил 54,7 млн гривен на ликвидацию последствий пожаров в Луганской области

Кабмин выделил 54,7 млн гривен на ликвидацию последствий пожаров в Луганской области

Ирина Николенко
Кабмин, Луганская область, Лесной пожар, пожар в Луганской области, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
Лесной пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС
Лесной пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС

Кабинет Министров выделил 54,7 млн гривен Луганской областной государственной администрации и Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов на ликвидацию последствий пожаров в Луганской области вследствие чего погибли 5 людей и 9 госпитализировали.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, Луганской облгосадминистрации выделено 30,4 млн гривен на предоставления денежной помощи семьям погибших в размере 200 тыс. гривен на каждого погибшего члена семьи.

Владельцам полностью разрушенных домов будет выплачено по 300 тыс. гривен; семьям, которых отселили из жилых домов, которые подлежат капитальному ремонту – по 50 тыс. гривен; семьям, чьи дома повреждены – по 20 тыс. гривен.

Минприроды выделено 24,3 млн гривен на выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Всего пожар уничтожил 84 дома и повредил 56.

Вследствие пожара погибло 5 человек, пострадали 182 человека, 114 из которых пострадали физически, 68 – материально.

Как сообщали Українськi Новини, 13 июля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ликвидировала пожар на территории Луганской области.

Национальная полиция рассматривает три основные версии пожаров в Луганской области - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

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