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23 июля 2020, четверг, 10:40 520
Общество 2020-07-23T11:15:01+03:00
Українські Новини
У владельца затонувшего танкера Delfi есть последняя попытка, чтобы поднять судно

У владельца затонувшего танкера Delfi есть последняя попытка, чтобы поднять судно

Елена Новикова
Танкер, DELFI, Танкер Делфи, Поднятие танкера
Танкер
Танкер "Делфи"

Владельцу затонувшего возле Одессы танкера "Делфи", вода вокруг которого снова загрязняется, предоставят возможность третий рах попробовать самостоятельно поднять судно.

Об этом сообщается в ТСН.Ранок.

Так, сообщается, что если попытка снова окажется неудачной, то за подъем танкера возьмется Администрация морских портов Украины. Она уберет танкер с одесского пляжа, а потом взыщет с судовладельца потраченные средства.

Кроме того, накануне произошла очередная утечка топлива из "Делфи". Специальные защитные ограждения не справились, в море образовались три нефтяные пятна общей площадью более 200 квадратных метров. Содержание нефтепродуктов в морской воде превышает норму в более двух десятков раз.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2019 года под Одессой потерпел бедствие танкер "Делфи", его сорвало с якоря и отнесло в море.

Около затонувшего танкера "Делфи" возле одесского пляжа "Дельфин" зафиксировали загрязнение нефтепродуктами. Их максимально допустимая концентрация превышена в пять раз.

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