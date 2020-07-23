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  • Не перегружать нервную систему и позаботиться о здоровье волос. Лунный гороскоп на сегодня
23 июля 2020, четверг, 10:00 127
Lifestyle 2020-07-23T10:04:53+03:00
Українські Новини
Не перегружать нервную систему и позаботиться о здоровье волос. Лунный гороскоп на сегодня

Не перегружать нервную систему и позаботиться о здоровье волос. Лунный гороскоп на сегодня

Елена Новикова
Новолуние, Лунный календарь, советы астрологов, гороскоп на четверг, Фаза Луны, Лунный гороскоп
Лунный гороскоп. Фото: pixabay
Лунный гороскоп. Фото: pixabay

Сегодня, 23 июля, начался четвертый лунный день и растущая Луна находится в Деве. В этот день астрологи советуют проявлять активность, избегать медлительности и пасивности, в то время, как представители трех знаков зодиака смогут справиться с любыми трудностями. Также в четверг наступает сложный период для обучения. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в четверг, 23 июля, расскажут Українські Новини.

Это день воспоминаний о прошлом, поминовения умерших. День когда, необходимо выговариваться и проговаривать свои проблемы и препятствия.

В четверг можно носить ярко-желтую и желто-коричневую одежду. Аромат дня - запах мяты, он улучшит настроение.

В этот день стоит придерживаться растительной диеты. Употребляйте любимые овощи, фрукты и зелень. Оберегайте органы пищеварения и поджелудочную железу от тяжелой пищи. Также важно беречь нервную систему от переутомления. 

В четвертый лунный день благоприятны посещение парикмахерской, питание и мытье волос. Применяйте любые фруктовые маски, которые питают кожу витаминами.

Во время занятий спортом, стоит уделить внимание упражнениям с с акцентом на пресс.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 22 июля, комета Неовайз максимально приблизилась к Земле.

Также в SpaceX показали, как возвращаются на Землю многоразовые обтекатели ракеты Falcon 9.

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