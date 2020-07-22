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22 июля 2020, среда, 05:00 7
Lifestyle 2020-07-22T05:00:01+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака столкнутся с проблемами в делах сегодня, — астролог

Три знака зодиака столкнутся с проблемами в делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 22 июля. Фото: pixabay
Гороскоп на 22 июля. Фото: pixabay

В то время, как во вторник Овнам, Львам и Водолеям было по силам справится с любыми препятствиями, в среду Раки, Девы и Весы столкнутся с проблемами в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 22 июля, расскажут Українські Новини.

Рак

Раков ждет трудный день. Представителям этого знака не удастся избежать мелких неурядиц и проблем. Предстоит работать с большим объемом информации, много общаться. Вероятно, на плечи Раков могут лечь дополнительные обязанности или нагрузка. В этот период не реагируйте на любые провокации излишне эмоционально. Сдерживайте свой пыл и проявляйте терпимость по отношению к недостаткам других.

Дева

День не принесет Девам желаемого результата в делах. Возможно, из-за неудачного стечения обстоятельств представители этого знака будут чувствовать легкую апатию и меланхолию. В этот день следует обратить пристальное внимание на свое здоровье. Высока вероятность эмоционального стресса. Этот период будет не самым лучшим временем для физических нагрузок. В среду старайтесь больше отдыхать и проводите время с людьми, которым доверяете.

Весы

День будет неоднозначный, но у Весов появится шанс сохранить свои позиции и оставаться на плаву. В среду следует мобилизовать свои силы и со всей серьезностью отнестись к работе. Любые проколы в делах могут стоить представителям этого знака дорого. Ошибки не удастся исправить на ходу, с ними предстоит разбираться еще длительное время. Вечером Весов могут ожидать приятные сюрпризы. Хорошими новостями порадуют близкие.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в среду, 22 июля.

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