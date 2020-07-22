Сплошной фейк и работает на Кремль. У Порошенко отреагировали на заявление бывшего соратника – Жвании

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" отреагировала на заявление бывшего народного депутата Давида Жвании, которое он опубликовал в Youtube и сообщил, что бывший президент захватил власть в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности" в комментарии "Украинской Правде", передают Українські Новини.

"Украинцы издавна говорят, ложью весь мир обойдешь, а назад не вернешься. Это о заявлении Жвании – сплошной фейк. Но с ним такое уже не первый раз. Жвания столь часто менял позиции, что вполне логично выглядит завершение его карьеры на службе у Кремля", – говорится в сообщении.

Также у Порошенко заявляют, что на протяжении последних лет Жвания часто находится в России.

"И не только для того, чтобы принять участие в телешоу пропагандиста Соловьева. Не читайте все с листочка, господин Жвания. Потому что слишком похоже на Деркача получается", – сообщает издание.

Ранее Українські Новини сообщали, бывший народный депутат Давид Жвания заявил, что передавал через Павла Климкина еврочиновникам взятку в 5 миллионов евро за поддержку Петра Порошенко на президентских выборах в 2014 году.

Также Давид Жвания сообщил, что во время правления Петр Порошенко через коррупционные схемы вывел в офшоры около 4 миллиардов долларов.