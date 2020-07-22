подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Сплошной фейк и работает на Кремль. У Порошенко отреагировали на заявление бывшего соратника – Жвании
22 июля 2020, среда, 22:26 508
Политика 2020-07-22T23:15:01+03:00
Українські Новини
Сплошной фейк и работает на Кремль. У Порошенко отреагировали на заявление бывшего соратника – Жвании

Сплошной фейк и работает на Кремль. У Порошенко отреагировали на заявление бывшего соратника – Жвании

Ирина Николенко
Коррупция, Давид Жвания, Петр Порошенко, Европейская солидарность
Петр Порошенко. Фото: Facebook
Петр Порошенко. Фото: Facebook

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" отреагировала на заявление бывшего народного депутата Давида Жвании, которое он опубликовал в Youtube и сообщил, что бывший президент захватил власть в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности" в комментарии "Украинской Правде", передают Українські Новини.

"Украинцы издавна говорят, ложью весь мир обойдешь, а назад не вернешься. Это о заявлении Жвании – сплошной фейк. Но с ним такое уже не первый раз. Жвания столь часто менял позиции, что вполне логично выглядит завершение его карьеры на службе у Кремля", – говорится в сообщении.

Также у Порошенко заявляют, что на протяжении последних лет Жвания часто находится в России.

"И не только для того, чтобы принять участие в телешоу пропагандиста Соловьева. Не читайте все с листочка, господин Жвания. Потому что слишком похоже на Деркача получается", – сообщает издание.

Ранее Українські Новини сообщали, бывший народный депутат Давид Жвания заявил, что передавал через Павла Климкина еврочиновникам взятку в 5 миллионов евро за поддержку Петра Порошенко на президентских выборах в 2014 году.

Также Давид Жвания сообщил, что во время правления Петр Порошенко через коррупционные схемы вывел в офшоры около 4 миллиардов долларов.

Больше новостей о: Коррупция Давид Жвания Петр Порошенко Европейская солидарность

Фейк и месть Кремля. У Порошенко отреагировали на ...
Порошенко во время президентства получил коррупцио...
Расследование против начальника департамента ОП Ко...
Жвания отрицает, что просил суд запретить Порошенк...
Порошенко во время президентства получил коррупционным путем около $4 млрд, – экс-нардеп Жвания
За полгода умерли почти четверть миллиона украинцев, 663 - от коронавируса
Новости
В ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе 23:19
Россиян, которые расстреляли нацгвардейцев в 2014 году, идентифицировали 22:56
Сплошной фейк и работает на Кремль. У Порошенко отреагировали на заявление бывшего соратника – Жвании 22:26
Налоговые каникулы и мобилизация: что Зеленский предложил резервистам 22:18
Порошенко во время президентства получил коррупционным путем около $4 млрд, – экс-нардеп Жвания 22:04
больше новостей
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения 17:28
Доллар рванул вверх: новый прогноз до конца лета и стоит ли скупать валюту 05:15 Инфографика
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: Нацполиция Украины
Водителя, сбившего насмерть ребенка на трассе Киев-Одесса, отправили в СИЗО, - СМИ 11:25 Фото
Пожар на Стеценко. Фото: ГосЧс
В центре Киева ночью горел жилой комплекс 08:43
Олег Волошин. Фото: Андрей Якобчук
Депутат Волошин назвал главного нападавшего – охранник митингов Порошенко 18:50
больше новостей
Зеленский. Фото: УП
После успешных переговоров с луцким террористом Зеленского призывают поговорить с Донбассом 09:57
Экономический комитет Верховной Рады обратился к Зеленскому и Шмыгалю из-за незаконного давления на агрохолдинг Бахматюка, - СМИ 13:13
Журналисты выяснили, что рейтинг стран, где Украина лидирует в списке самых криминальных, — фейк 09:23
Валентин Бурьянов. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд оправдал пловца из Гидропарка, за которым гнались полицейские во время жесткого карантина 15:46
Хулиганы под Радой облили трех депутатов. Их задержали 15:02
больше новостей
Суд в Польше арестовал экс-и.о. председателя "Укравтодора" Новака на 3 месяца
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok