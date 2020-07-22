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22 июля 2020, среда, 22:56 870
Силовые структуры 2020-07-22T22:56:19+03:00
Українські Новини
Россиян, которые расстреляли нацгвардейцев в 2014 году, идентифицировали

Россиян, которые расстреляли нацгвардейцев в 2014 году, идентифицировали

Надежда Комендантова
Расстрел, Лисичанск, Расстрелы на Майдане, Офис Генпрокурора
Фото: Соцсети
Фото: Соцсети

В то время, как одному из экс-беркутовцев заочно сообщили о подозрении в расстрелах на Майдане, в уголовном производстве по факту боевых действий во время оккупации города Лисичанска идентифицированы участникы незаконных вооруженных формирований РФ, которые обстреляли группу военнослужащих.

Об этом сообщает Офис генпрокурора. 

В частности, прокуроры совместно со следователями СБУ собрали достаточно доказательств в подтверждение причастности к совершению преступления двух граждан Российской Федерации и трех местных жителей.

В то же время, как пишет Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах, эти россияне - Дружинин Игорь Валерьевич (04.06.1985 г.р.) и Волков Дмитрий Сергеевич (13.09.1987 г.р.).

Пяти лицам сообщено о подозрении по факту участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, что привело к гибели людей и других тяжких последствий, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Следствие отмечает, что 23 июля 2014 участники вооруженных подразделений "Восток-13" и "Сибирь" образовали засаду на подступах к городу. Во время наступательной операции подразделений Нацгвардии Украины при освобождении Лисичанска участники НЗФ РФ обстреляли их из снайперского, стрелкового и автоматического оружия.

От пули снайпера генерал-майор (посмертно) Нацгвардии Александр Радиевский погиб, еще трое военнослужащих Национальной гвардии Украины получили смертельные телесные повреждения, 11 нацгвардейцев во время обстрелов ранены.

По сообщениями в российской соцсети Вконтакте изданию удалось идентифицировать мужчин, которые, вероятно, являются подозреваемыми.

Так, Дмитрий Волков из Москвы, чья дата рождения совпадает с датой рождения подозреваемого, сам писал на собственной странице, что был в Крыму во время "руской весны" и на войне в Донбассе, которую он называет "гражданской". Волков утверждает, что получил на войне ранения, 2 недели был в госпитале. Впоследствии он пошел на государственную службу и получил чин государственного советника.

Дмитрий Волков. Фото: соцсетиДмитрий Волков. Фото: соцсети

В 2014 году он также описывал свое участие в том же бою, о котором говорит украинская прокуратура и публиковал фото документов украинских военных. На данный момент занимается производством соков.

 

У него в друзьях есть также человек по имени Игорь Дружинин, чья дата рождения также совпадает с подозреваемым. Он живет в городе Электрогорск, Московской области. Вместе с женой занимается производством чая. В СМИ он фигурировал как заместитель председателя местного отделения ветеранской организации "Боевое Братство". В этой роли в 2017 году Дружинин занимался отправкой "гуманитарного груза" в Донецкую область.

Игорь ДружининИгорь Дружинин

Как сообщали Українськi Новини, 21 мая Офис генпрокурора сообщил двум бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут" о подозрении в искусственном создании доказательств против участников мирных собраний на Майдане Незалежности в 2013-2014 годах.

После этого следователи ГБР сообщили 2 бывшим сотрудникам спецпоразделения "Беркут" о подозрении в препятствии проведению митингов на Майдане Незалежности в 2013-2014 годах.



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