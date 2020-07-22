Росіян, які розстріляли нацгвардійців в 2014 році, ідентифікували

У кримінальному провадженні за фактом бойових дій під час окупації міста Лисичанська ідентифіковані учасники незаконних збройних формувань Росії, які обстріляли групу військовослужбовців в той час, як одному з ексберкутівців заочно повідомили про підозру у розстрілах на Майдані.

Про це повідомляє пресслужба Офіса генпрокурора.

Зокрема, прокурори спільно зі слідчими СБУ зібрали достатньо доказів на підтвердження причетності до скоєння злочину двох громадян Російської Федерації та трьох місцевих жителів.

Водночас, як пише "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, ці росіяни - Дружинін Ігор Валерійович (04.06.1985 р.) і Волков Дмитро Сергійович (13.09.1987 р.).

П'ятьом особам повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 5 ст. 260, ч. 3 ст. 110 КК України).

Слідство зазначає, що 23 липня 2014 учасники збройних підрозділів "Схід-13" і "Сибір" утворили засідку на підступах до міста. Під час наступальної операції підрозділів Нацгвардії України при звільненні Лисичанська учасники НЗФ РФ обстріляли їх зі снайперської, стрілецької та автоматичної зброї.

Від кулі снайпера генерал-майор (посмертно) Нацгвардії Олександр Радієвський загинув, ще троє військовослужбовців Національної гвардії України зазнали смертельних тілесних ушкоджень, 11 нацгвардійців під час обстрілу поранено.

За повідомленнями російської соцмережі Вконтакте виданню вдалося ідентифікувати чоловіків, які, ймовірно, є підозрюваними.

Так, Дмитро Волков з Москви, чия дата народження співпадає з датою народження підозрюваного, сам писав на власній сторінці, що був у Криму під час "русской весны" і на війні в Донбасі, яку він називає "громадянською". Волков стверджує, що зазнав на війні поранення, 2 тижні був у госпіталі. Згодом він пішов на державну службу і отримав чин державного радника.

Дмитро Волков. Фото: соцмережі

В 2014 році він також описував свою участь в тому ж бою, про який говорить українська прокуратура і публікував фото документів українських військових. На сьогодні займається виробництвом соків.

У нього в друзях є також людина на ім'я Ігор Дружинін, чия дата народження також збігається з підозрюваним. Він живе в місті Електрогорськ, Московської області. Разом із дружиною займається виробництвом чаю. У ЗМІ він фігурував як заступник голови місцевого осередку ветеранської організації "Бойове Братство". У цій ролі В 2017 році Дружинін займався відправкою "гуманітарного вантажу" в Донецьку область.

Ігор Дружинін

Як повідомляли Українські Новини, після цього слідчі ДБР повідомили 2 колишнім співробітникам спецпоразделения "Беркут" про підозру у перешкоджанні проведенню мітингів на Майдані Незалежності в 2013-2014 роках.