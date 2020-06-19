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19 июня 2020, пятница, 18:00 20
Силовые структуры 2020-06-19T18:02:07+03:00
Українські Новини
Одному из экс-беркутовцев заочно сообщили о подозрении в расстрелах на Майдане

Одному из экс-беркутовцев заочно сообщили о подозрении в расстрелах на Майдане

Кира Молчанова
Расстрелы на Майдане, ГБР, Экс-беркутовцы, Дела Майдана
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: strana.ua
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: strana.ua

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) заочно сообщили бывшему сотруднику спецпоразделения "Беркут" о подозрении в совершении умышленных убийств активистов протестных акций на Майдане Незалежности 2013-2014 годов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований сообщено о подозрении бывшему сотруднику полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в г. Киеве, который принимал участие в событиях 20 февраля 2014 на ул. Институтской в ​​г. Киеве", - сказано в нем.

Отмечается, что экс-правоохранитель подозревается в превышении своей власти и служебных полномочий во исполнение явно преступного приказа руководства; в участии в совершении умышленных убийств и законченных покушений на убийство двух и более лиц способом опасным для жизни многих лиц, совершенных по предварительному сговору группой лиц; в завладении огнестрельным оружием, которое использовалось при совершении преступлений, по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, с целью избежания ответственности; в террористическом акте в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций с применением физического насилия (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст.365; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 258, ч. 4 ст. 41, ст. 340 Уголовного кодекса).

В связи с сокрытием подозреваемого от органов предварительного расследования и суда, неустановлением его места нахождения, сообщение о подозрении было осуществлено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным кодексом для вручения сообщений, в случае невозможности непосредственного вручения в день составления.

В настоящее время организуется розыск подозреваемого.

Причастность экс-беркутовца была установлено и достаточно обоснованно подозрение благодаря экспертам-баллисты Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. M.С. Бокариуса.

Как сообщали Українськi Новини, 21 мая Офис генпрокурора сообщил двум бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут" о подозрении в искусственном создании доказательств против участников мирных собраний на Майдане Незалежности в 2013-2014 годах.

После этого следователи ГБР сообщили 2 бывшим сотрудникам спецпоразделения "Беркут" о подозрении в препятствии проведению митингов на Майдане Незалежности в 2013-2014 годах.

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