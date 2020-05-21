2 экс-беркутовцам сообщили о подозрении в фальсификации улик против участников Евромайдана

Офис генпрокурора сообщил двум бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут" о подозрении в искусственном создании доказательств против участников мирных собраний на Майдане Незалежности в 2013-2014 годах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум бывшим работникам полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного Главному управлению МВД Украины в городе Киеве. Экс-правоохранителям инкриминируют незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов и предоставление следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 340, ч. 2 ст. 384 УК Украины)", - сказано в нем.

Следствием установлено, что утром 20 января 2014 года группой так называемых "титушок" были задержаны на ул. Лаврской в ​​Киеве трое участников акции протеста, которые шли домой с Майдана Незалежности.

Задержанных передали милиции.

Сотрудники "Беркута" составили рапорты и предоставили следователю заведомо ложные показания, что лица были задержаны на улице Грушевского во время совершения ими преступления.

Таким образом правоохранители сфальсифицировали доказательства относительно "майдановцев".

На основании этого трое активистов были задержаны, им было сообщено о подозрении, они были взяты под стражу за особо тяжкое преступление, которого они не совершали.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, 19 декабря суд отправил под домашний арест подозреваемого в расстреле активистов Евромайдана Маринченко.

Ранее суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего бойца спецподразделения "Беркут" за причастность к разгону активистов на Майдане Незалежности в Киеве 30 ноября 2013 года.