ГБР объявило подозрение еще двум экс-"беркутовцам" в делах Майдана

После того, как в мае двум экс-беркутовцам сообщили о подозрении в фальсификации улик против участников Евромайдана, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили 2 бывшим сотрудникам спецпоразделения "Беркут" о подозрении в препятствии проведению митингов на Майдане Незалежности в 2013-2014 годах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении двум бывшим милиционерам полка особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в Днепропетровской области", - сказано в нем.

Экс-правоохранители подозреваются по ст. 340 (незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов, походов и демонстраций) и ч. 2 ст. 384 (предоставление следователю заведомо ложных показаний) Уголовного кодекса.

Следствие установило, что 22 января 2014 года бывшие милиционеры полка "Беркут" фальсифицировали доказательства в отношении одного из незаконно задержанных участников акции протеста.

Они предоставили заведомо ложные показания о якобы участии последнего в массовых беспорядках на улице Грушевского в Киеве, которые сопровождались уничтожением имущества.

В результате незаконных действий экс-правоохранителей участник акции протеста был взят под стражу за особо тяжкое преступление, которого он не совершал.

Как сообщали Українськi Новини, 19 декабря суд отправил бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко, подозреваемого в расстреле активистов Евромайдана, под домашний арест.

Ранее за причастность к разгону активистов на Майдане Незалежности в Киеве 30 ноября 2013 года суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего бойца спецподразделения "Беркут.