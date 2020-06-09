подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • ГБР объявило подозрение еще двум экс-"беркутовцам" в делах Майдана
09 июня 2020, вторник, 21:26 12
Политика 2020-06-09T21:26:26+03:00
Українські Новини
ГБР объявило подозрение еще двум экс-"беркутовцам" в делах Майдана

ГБР объявило подозрение еще двум экс-"беркутовцам" в делах Майдана

Елена Новикова
Преступления против Евромайдана, ГБР, Экс-беркутовцы, Дело Майдана
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: strana.ua
Государственное бюро расследований (ГБР). Фото: strana.ua

После того, как в мае двум экс-беркутовцам сообщили о подозрении в фальсификации улик против участников Евромайдана, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили 2 бывшим сотрудникам спецпоразделения "Беркут" о подозрении в препятствии проведению митингов на Майдане Незалежности в 2013-2014 годах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении двум бывшим милиционерам полка особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в Днепропетровской области", - сказано в нем.

Экс-правоохранители подозреваются по ст. 340 (незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов, походов и демонстраций) и ч. 2 ст. 384 (предоставление следователю заведомо ложных показаний) Уголовного кодекса.

Следствие установило, что 22 января 2014 года бывшие милиционеры полка "Беркут" фальсифицировали доказательства в отношении одного из незаконно задержанных участников акции протеста.

Они предоставили заведомо ложные показания о якобы участии последнего в массовых беспорядках на улице Грушевского в Киеве, которые сопровождались уничтожением имущества.

В результате незаконных действий экс-правоохранителей участник акции протеста был взят под стражу за особо тяжкое преступление, которого он не совершал.

Как сообщали Українськi Новини, 19 декабря суд отправил бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко, подозреваемого в расстреле активистов Евромайдана, под домашний арест.

Ранее за причастность к разгону активистов на Майдане Незалежности в Киеве 30 ноября 2013 года суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего бойца спецподразделения "Беркут.

Больше новостей о: Преступления против Евромайдана ГБР Экс-беркутовцы Дело Майдана

2 экс-беркутовцам сообщили о подозрении в фальсифи...
За одного нашего военного я бы отдал 50 беркутовце...
Венедиктова против ликвидации НАБУ и САП...
Суд заочно арестовал экс-министра обороны Лебедева...
Зеленский предлагает вынести на всеукраинский референдум вопрос изменения территории Украины
При открытии границ для туристов многие страны сохраняют практику 14-дневного карантина, - МИД
Новости
ГБР объявило подозрение еще двум экс-"беркутовцам" в делах Майдана 21:26
Бучу и Бородянку рассматривают в качестве райцентра укрупненного Киево-Святошинского района 21:23
Жара усилится до +36. Прогноз погоды на 10 июня 21:00
В Киеве задержали проректора университета на взятке в 220 тысяч гривен 20:38
Контейнерный поезд. Фото: uz.gov.ua
Украина приняла из Китая первый прямой контейнерый поезд 20:00
больше новостей
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Доллар продолжает падать. Курс валют на 9 июня 05:00
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
больше новостей
В Луганск из России ночью лесными тропами перебросили военные грузовики 22:54
Приватбанк запустил сервис по снятию наличных на кассе магазина 11:28
Украинцы получат две или три пенсии вместо одной: что изменит пенсионная реформа 05:30 Инфографика
Пенсионерка, которой "слуга народа" советовал продать собаку, рассказала о судьбе Шарика 19:58
Дороже, чем в Турции и Египте: за сколько можно отдохнуть этим летом в Украине 22:00
больше новостей
Коммуналка и одежда подешевела, еда подорожала. Как изменились цены в Украине в мае
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok