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22 июля 2020, среда, 21:36 344
Общество 2020-07-22T21:48:22+03:00
Українські Новини
На 2 пляжах Киева запрещено купаться, а на 12 - просто не рекомендуется: список

На 2 пляжах Киева запрещено купаться, а на 12 - просто не рекомендуется: список

Ольга Фандорина
Киев, Пляж, Отдых в Киеве, Пляжи Киева
Пляж на Оболони
Пляж на Оболони

Коммунальное предприятие "Плесо" не рекомендует на 12 и запрещает купаться на 2 пляжах Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА), передают Українськi Новини.

"Обновлено текущие статусы муниципальных пляжей Киева. Об этом сообщили в КП "Плесо", - сказано в сообщении.

В частности, желтые флаги (купаться рекомендуется) получили пляжи "Венеция", "Веселка", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Водоворот", "Галерный", "Вербный", "Пуща-Водица", "Предместная слободка".

Красными флагами (купаться запрещено) отмечены пляжи "Радуга" и "Тельбин".

Согласно информации предприятия, такая ситуация обусловлена ​​сильными осадками, которые были накануне во вторник.

По объяснению специалистов, после сильных осадков в водоемах показатели санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований превышают допустимую для купания норму.

На их возвращение к нормативным нужно 3-4 дня.

Также на всех пляжах Одессы вода не соответствует гигиеническим требованиям.

9 июля Госпродпотребслужба признала 11 пляжей в Киеве непригодными для купания из-за кишечной палочки.

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