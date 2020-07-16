В Киеве разрешили купаться на 9 пляжах: список адресов

После того, как на всех пляжах столицы вывесили желтые флаги, коммунальное предприятие "Плесо" разрешило купаться без ограничений на 9 пляжах Киева.

Об этом говорится в сообщении КП "Плесо" в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По результатам проведенных КП "Плесо" лабораторных исследований проб воды обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева. Зеленый флаг, означающий купание без ограничений, вывешены на таких пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Чорторий", "Галерный", – говорится в нем.

Желтый флаг, означающий, что купаться временно рекомендовано, вывешен на пляжах: "Веселка", "Тельбин", "Вербный", "Пуща-Водица".

Красный флаг, означающий, что купаться запрещено, вывешен на пляже "Предместная Слободка" по причине зафиксированного отклонения бактериологических показателей допустимой нормы.

Как сообщали Українськi Новини, на 11 пляжах Киева нашли кишечную палочку, а также установили фонтанчики для питья, но вода в них оказалась опасной для здоровья.

Также КГГА составила список лучших киевских пляжей, где можно и нужно купаться, 8 из них претендуют на награду "Голубой флаг".