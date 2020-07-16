подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 июля 2020, четверг, 15:45 73
Общество 2020-07-16T15:45:09+03:00
Українські Новини
В Киеве разрешили купаться на 9 пляжах: список адресов

В Киеве разрешили купаться на 9 пляжах: список адресов

Ирина Николенко
Плесо, Отдых в Киеве, пляжи в Киеве, Летний отдых, киевские пляжи
Пляж Киева. Фото: stevebannister.com
Пляж Киева. Фото: stevebannister.com

После того, как на всех пляжах столицы вывесили желтые флаги, коммунальное предприятие "Плесо" разрешило купаться без ограничений на 9 пляжах Киева.

Об этом говорится в сообщении КП "Плесо" в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По результатам проведенных КП "Плесо" лабораторных исследований проб воды обновлены текущие статусы муниципальных пляжей Киева. Зеленый флаг, означающий купание без ограничений, вывешены на таких пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Чорторий", "Галерный", – говорится в нем.

Желтый флаг, означающий, что купаться временно рекомендовано, вывешен на пляжах: "Веселка", "Тельбин", "Вербный", "Пуща-Водица".

Красный флаг, означающий, что купаться запрещено, вывешен на пляже "Предместная Слободка" по причине зафиксированного отклонения бактериологических показателей допустимой нормы.

Как сообщали Українськi Новини, на 11 пляжах Киева нашли кишечную палочку, а также установили фонтанчики для питья, но вода в них оказалась опасной для здоровья.

Также КГГА составила список лучших киевских пляжей, где можно и нужно купаться, 8 из них претендуют на награду "Голубой флаг".

Больше новостей о: Плесо Отдых в Киеве пляжи в Киеве Летний отдых киевские пляжи

Отпуск 2020: сколько стоит отдых в Карпатах на озе...
На всех пляжах Киева вывесили желтые флаги: когда ...
На всех пляжах Киева вывешен желтый флаг...
Кишечная палочка на пляжах. Вирусолог дал рекоменд...
Кабмин хочет разделить регионы на четыре зоны и вводить карантинные ограничения в зависимости от ситуации
Все уже устали. Зеленский против продления карантина более чем на месяц
Новости
В Киеве разрешили купаться на 9 пляжах: список адресов 15:45
ЕС выделил Украине €105 млн на поддержку реформ и малого бизнеса 15:28
Срыв законопроекта по "зеленому" тарифу закроет инвестиции в Украину навсегда, – Саакашвили 15:25
Приватизация Электротяжмаша спасет его от разворовывания и краха, - эксперты 15:10
"Укрнефть" опровергает обвинения в продаже нефти по заниженной вдвое цене 14:52
больше новостей
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов 13:00 Документ
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Водительское удостоверение. Фото: vsim.ua
Пластиковое удостоверение водителя можно забрать в сервисных центрах МВД без очереди: как это сделать 11:46
больше новостей
К концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, — исследование 19:10
Сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском 07:15
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Почки - 320 тысяч, печень - почти миллион: Кабмин утвердил цены на пересадку органов 23:53 Документ
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
больше новостей
В Киевской области количество новых случаев COVID-19 упало в два раза
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok