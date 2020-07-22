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22 июля 2020, среда, 21:06 54
Общество 2020-07-22T21:30:01+03:00
Українські Новини
Детские лагеря могут заработать при благоприятной эпидситуации в регионе

Детские лагеря могут заработать при благоприятной эпидситуации в регионе

Ольга Фандорина
лагеря, Детские оздоровительные лагеря, карантин в Украине, Детские лагеря, Эпидситуация
Детский лагерь. Фото: Pixabay
Детский лагерь. Фото: Pixabay

После того, как Кабмин разделил регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что детские оздоровительные учреждения могут работать при благоприятной эпидемической ситуации в регионе.

Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета Министров, передают Українські Новини.

"Разрешается, но мы четко должны понимать, что с четкими правилами.

Эти правила еще дополнительно будут выданы постановлением главного санитарного врача, то есть если имеется разрешение, например, на работу того или иного оздоровительного учреждения", - сказал Степанов.

Также он подчеркнул, что будут обозначены четкие правила пребывания в данных учреждениях и это будет являться обязательным условием для их работы.

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Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал продление карантина в Украине до осени.

В то время, Президент Владимир Зеленский выступает против продления карантина в Украине более чем на месяц.

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