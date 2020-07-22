Детские лагеря могут заработать при благоприятной эпидситуации в регионе

После того, как Кабмин разделил регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что детские оздоровительные учреждения могут работать при благоприятной эпидемической ситуации в регионе.

Об этом он сказал в ходе заседания Кабинета Министров, передают Українські Новини.

"Разрешается, но мы четко должны понимать, что с четкими правилами.

Эти правила еще дополнительно будут выданы постановлением главного санитарного врача, то есть если имеется разрешение, например, на работу того или иного оздоровительного учреждения", - сказал Степанов.

Также он подчеркнул, что будут обозначены четкие правила пребывания в данных учреждениях и это будет являться обязательным условием для их работы.

Второй день подряд 7 областей не готовы к смягчению карантина. Какие регионы не соответствуют критериям.

Как сообщали Українськi Новини, министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал продление карантина в Украине до осени.

В то время, Президент Владимир Зеленский выступает против продления карантина в Украине более чем на месяц.