подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • Кабмин выделил 13,1 млн гривен для выплаты единоразовой денежной помощи семьям 5 погибших участников АТО
23 июля 2020, четверг, 06:15 299
Кабмин 2020-07-23T07:30:02+03:00
Українські Новини
Кабмин выделил 13,1 млн гривен для выплаты единоразовой денежной помощи семьям 5 погибших участников АТО

Кабмин выделил 13,1 млн гривен для выплаты единоразовой денежной помощи семьям 5 погибших участников АТО

Ирина Николенко
Кабмин, АТО, Участники АТО, Помощь участникам АТО, Погибшие военнослужащие, Минветеранов
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Кабинет Министров выделил Министерству по делам ветеранов 13,1 млн гривен для выплаты единоразовой денежной помощи семьям 5 погибших участников антитеррористической операции, а также 15 лицам, которые получили инвалидность вследствие ранений, полученных в ходе АТО.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, 6 млн гривен выделено 5 семьям погибших участников АТО, 7,1 млн гривен – 15 лицам с инвалидностью (3,8 млн гривен – 8 инвалидам II группы, 3,3 млн гривен – 7 инвалидам III группы).

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет министров выделил 672 миллиона гривен на ликвидацию последствий наводнения в западных областях Украины.

Также правительство выделило Государственному управлению делами 41,2 млн гривен из фонда борьбы с коронавирусом для обеспечения готовности и реагирования больниц на вспышку COVID-19.

Кроме того, Кабинет министров установил выплаты пострадавшим от наводнения в Карпатах: заплатят от 20 тысяч до 300.

Больше новостей о: Кабмин АТО Участники АТО Помощь участникам АТО Погибшие военнослужащие Минветеранов

Кабмин планирует продлить адаптивный карантин до 3...
Мы планируем создание реабилитационных комплексов ...
Депутаты предлагают освободить от НДС участников А...
Киев создал фонд для помощи участникам АТО...
В ТКГ договорились о полном прекращении огня на Донбассе
Россиян, которые расстреляли нацгвардейцев в 2014 году, идентифицировали
Новости
Кабмин выделил 54,7 млн гривен на ликвидацию последствий пожаров в Луганской области 07:15
У Зеленского требуют поговорить с Донбассом после разговора с луцким террористом, Шмыгаль ударит новым министерством по падению промпроизводства 07:00 Новости дня
Клименко в июне получил более 78 тысяч гривен надбавок к зарплате 07:00 Документ
Для президента и его гостей содержат семь резиденций и одну госдачу в Киеве и области. Четыре госдачи "испарились" 06:45 Документ
В июне Холодницкий получил в 6,7 раз больше зарплаты, чем в мае 06:30 Документ
больше новостей
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения 17:28
Активист Кучапин найден мертвым в квартире в Киеве 13:24
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: Нацполиция Украины
Водителя, сбившего насмерть ребенка на трассе Киев-Одесса, отправили в СИЗО, - СМИ 11:25 Фото
Пожар на Стеценко. Фото: ГосЧс
В центре Киева ночью горел жилой комплекс 08:43
Олег Волошин. Фото: Андрей Якобчук
Депутат Волошин назвал главного нападавшего – охранник митингов Порошенко 18:50
больше новостей
Зеленский. Фото: УП
После успешных переговоров с луцким террористом Зеленского призывают поговорить с Донбассом 09:57
Экономический комитет Верховной Рады обратился к Зеленскому и Шмыгалю из-за незаконного давления на агрохолдинг Бахматюка, - СМИ 13:13
Журналисты выяснили, что рейтинг стран, где Украина лидирует в списке самых криминальных, — фейк 09:23
Валентин Бурьянов. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд оправдал пловца из Гидропарка, за которым гнались полицейские во время жесткого карантина 15:46
Хулиганы под Радой облили трех депутатов. Их задержали 15:02
больше новостей
Порошенко во время президентства получил коррупционным путем около $4 млрд, – экс-нардеп Жвания
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok