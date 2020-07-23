Кабмин выделил 13,1 млн гривен для выплаты единоразовой денежной помощи семьям 5 погибших участников АТО

Кабинет Министров выделил Министерству по делам ветеранов 13,1 млн гривен для выплаты единоразовой денежной помощи семьям 5 погибших участников антитеррористической операции, а также 15 лицам, которые получили инвалидность вследствие ранений, полученных в ходе АТО.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Так, 6 млн гривен выделено 5 семьям погибших участников АТО, 7,1 млн гривен – 15 лицам с инвалидностью (3,8 млн гривен – 8 инвалидам II группы, 3,3 млн гривен – 7 инвалидам III группы).

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет министров выделил 672 миллиона гривен на ликвидацию последствий наводнения в западных областях Украины.

Также правительство выделило Государственному управлению делами 41,2 млн гривен из фонда борьбы с коронавирусом для обеспечения готовности и реагирования больниц на вспышку COVID-19.

Кроме того, Кабинет министров установил выплаты пострадавшим от наводнения в Карпатах: заплатят от 20 тысяч до 300.