Боевики применили запрещенное оружие и ранили двух воинов ВСУ

После того, как накануне в бою погиб военный, еще один - ранен, боевики 6 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в среду, 22 июля, 2 украинских военнослужащих получили ранения. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини. "22 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями", - сказано в нем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь вблизи Майорска и Хутора Вольного. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь возле Марьинки, Лебединского и Богдановки. За текущие сутки, в результате вражеских обстрелов, 2 военных из состава Объединенных сил получили ранения. На участках разведения №1, №2 и №3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Как сообщали Українськi Новини, 20 июля на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения. Также боевики отдали неидентифицированное тело погибшего военного Украине.