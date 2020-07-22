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22 июля 2020, среда, 09:00 123
Силовые структуры 2020-07-22T09:02:33+03:00
Українські Новини
На Донбассе в бою погиб военный, еще один - ранен

На Донбассе в бою погиб военный, еще один - ранен

Анна Рудык
война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС, погиб военный, обстрелы на Донбассе
ООС
ООС

Вчера, 21 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военный, еще один - получил ранения. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что враг обстрелял наши позиции с 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Новотошковского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Крымского - с 82-х мм минометов, гранатометов и пулеметов. У населенного пункта Хутор Вольный агрессор тоже применил крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", по украинским защитникам неподалеку Гнутово враг два раза открывал огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов. С крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем агрессор дважды обстреливал наши опорные пункты вблизи Павлополя.

"За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин - получил ранения. С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня … По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 20 июля на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения.

Ранее боевики отдали неидентифицированное тело погибшего военного Украине.

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