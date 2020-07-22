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22 июля 2020, среда, 19:00 93
Экономика 2020-07-22T20:00:02+03:00
Українські Новини
Валюта дорожает. НБУ понизил официальный курс нацвалюты на четверг

Валюта дорожает. НБУ понизил официальный курс нацвалюты на четверг

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс
Гривна.
Гривна.

В то время, как в среду наличный евро взлетел почти на 40 копеек, а доллар - на 23, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 11,51 коп. до 27,7798 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июля, на 6,36 коп. до 27,6647 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 35,3526
1 доллар США 27,7798
1 швейцарский франк 29,8483
10 иен 2,5956
10 российских рублей 3,9226
1 евро 32,1898

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 9 коп. в среду снизился на 10 коп. до 27,80 UAH/USD.

Также аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

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