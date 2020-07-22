Валюта дорожает. НБУ понизил официальный курс нацвалюты на четверг

В то время, как в среду наличный евро взлетел почти на 40 копеек, а доллар - на 23, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 23 июля, на 11,51 коп. до 27,7798 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 22 июля, на 6,36 коп. до 27,6647 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 35,3526 1 доллар США 27,7798 1 швейцарский франк 29,8483 10 иен 2,5956 10 российских рублей 3,9226 1 евро 32,1898

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 9 коп. в среду снизился на 10 коп. до 27,80 UAH/USD.

Также аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.