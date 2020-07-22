За нарушение карантина суды наложили штрафы на общую сумму 7,7 млн гривен

14 тыс. правоохранителей задействованы в работе по контролю соблюдения карантинных ограничений и мер, которые продлили до конца лета, а также по усилению публичной безопасности в связи с волной сообщений о минировании.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский провел традиционное селекторное совещание с представителями правительства и правоохранительных органов, во время которого обсудили ситуацию с распространением COVID-19 и операцию по освобождению заложников в Луцке... Главе государства сообщили, что правоохранители несут усиленную службу в местах, где поступают сообщения о минировании. Также продолжают работу по контролю за соблюдением карантина. В общей сложности более 14 тысяч правоохранителей, курсантов, военнослужащих Нацгвардии и ВСУ привлечены к мероприятиям по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности", - сказано в нем.

Всего было составлено почти 20 тыс. админпротоколов о нарушении правил карантина, а суды наложили штрафы на нарушителей на общую сумму 7,7 млн гривен.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на совещании, что в среду Кабинет Министров рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы карантина.

По его словам, изменятся подходы к показателям заболеваемости, нормы будут гармонизированы с европейскими.

В частности, расчеты будут проводиться не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет министров разделил регионы на 4 зоны: зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

Ранее министр Максим Степанов анонсировал продление карантина в Украине до конца осени этого года.