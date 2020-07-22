подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 июля 2020, среда, 18:33 52
Президент 2020-07-22T20:00:02+03:00
Українські Новини
За нарушение карантина суды наложили штрафы на общую сумму 7,7 млн гривен

За нарушение карантина суды наложили штрафы на общую сумму 7,7 млн гривен

Ирина Николенко
Карантин, Сообщение о минировании, правоохранители, Владимир Зеленский, карантин в Украине, Нарушение карантина
Национальная полиция. Фото: freepik
Национальная полиция. Фото: freepik

14 тыс. правоохранителей задействованы в работе по контролю соблюдения карантинных ограничений и мер, которые продлили до конца лета, а также по усилению публичной безопасности в связи с волной сообщений о минировании.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский провел традиционное селекторное совещание с представителями правительства и правоохранительных органов, во время которого обсудили ситуацию с распространением COVID-19 и операцию по освобождению заложников в Луцке... Главе государства сообщили, что правоохранители несут усиленную службу в местах, где поступают сообщения о минировании. Также продолжают работу по контролю за соблюдением карантина. В общей сложности более 14 тысяч правоохранителей, курсантов, военнослужащих Нацгвардии и ВСУ привлечены к мероприятиям по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности", - сказано в нем.

Всего было составлено почти 20 тыс. админпротоколов о нарушении правил карантина, а суды наложили штрафы на нарушителей на общую сумму 7,7 млн гривен.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на совещании, что в среду Кабинет Министров рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы карантина.

По его словам, изменятся подходы к показателям заболеваемости, нормы будут гармонизированы с европейскими.

В частности, расчеты будут проводиться не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет министров разделил регионы на 4 зоны: зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

Ранее министр Максим Степанов анонсировал продление карантина в Украине до конца осени этого года.

Больше новостей о: Карантин Сообщение о минировании правоохранители Владимир Зеленский карантин в Украине Нарушение карантина

Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил о...
Кабмин разделил регионы на "зеленую", "желтую", "о...
Полицейскому, задержавшему противника "Партии Шари...
Телефон для связи с Зеленским захватившему заложни...
"Луцкому захватчику" Кривошу сообщили о подозрении в совершении террористического акта
Совет НБУ назначил Гелетия замглавы Нацбанка вместо Чурия
Новости
"Луцкому захватчику" Кривошу сообщили о подозрении в совершении террористического акта 19:52
Боевики применили запрещенное оружие и ранили двух воинов ВСУ 19:48
Баканов объяснил, почему его не было на спецоперации: "Директор ЦРУ не присутствует на таких операциях" 19:19
В Днепропетровской области местный чиновник обрабатывает государственную землю и сдает госпомещения в свою пользу,— СМИ 19:13
Валюта дорожает. НБУ понизил официальный курс нацвалюты на четверг 19:00
больше новостей
Доллар рванул вверх: новый прогноз до конца лета и стоит ли скупать валюту 05:15 Инфографика
Постановление МВД по импорту американских авто повысит коррупционные риски, — эксперты CASE Украина 21:15
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: Нацполиция Украины
Водителя, сбившего насмерть ребенка на трассе Киев-Одесса, отправили в СИЗО, - СМИ 11:25 Фото
Пожар на Стеценко. Фото: ГосЧс
В центре Киева ночью горел жилой комплекс 08:43
Как досрочно прекратить самоизоляцию и где пройти ПЦР-тест. Ответы на популярные вопросы о коронавирусе 20:40
больше новостей
Зеленский. Фото: УП
После успешных переговоров с луцким террористом Зеленского призывают поговорить с Донбассом 09:57
Экономический комитет Верховной Рады обратился к Зеленскому и Шмыгалю из-за незаконного давления на агрохолдинг Бахматюка, - СМИ 13:13
Журналисты выяснили, что рейтинг стран, где Украина лидирует в списке самых криминальных, — фейк 09:23
Валентин Бурьянов. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд оправдал пловца из Гидропарка, за которым гнались полицейские во время жесткого карантина 15:46
Хулиганы под Радой облили трех депутатов. Их задержали 15:02
больше новостей
"Нефтегаз" повысил цену на газ для населения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok