В Киевской области количество новых случаев коронавируса продолжает снижаться

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 20 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 24 человека до 3 332. Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини. "На 10:00 официально подтверждено 3 332 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 284 детей и 554 медицинских работников. За сутки подтверждено 24 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 7 детей от 3 до 12 лет", - сказано в нем. 1 заболевший за последние сутки госпитализирован и находится на стационарном лечении, а остальные 23 человека пребывают на самоизоляции под наблюдением. 14 человек выздоровели за сутки. За весь период пандемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 было госпитализировано 637 человек, остальные 2 695 отправлены на самоизоляцию. 2 307 из них уже выздоровели. В то же время в области от COVID-19 умерли 59 больных. Как сообщали Українськi Новини, заболеваемость коронавирусом в Киеве падает третий день подряд. Также в Украине смертность от коронавируса за сутки выросла вдвое, а заболеваемость - на 3%.