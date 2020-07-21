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21 июля 2020, вторник, 13:22 338
Медицина 2020-07-21T13:26:50+03:00
Українські Новини
В Киевской области количество новых случаев коронавируса продолжает снижаться

В Киевской области количество новых случаев коронавируса продолжает снижаться

Елена Новикова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус в Киевской области. Фото: pixabay
Коронавирус в Киевской области. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киевской области 20 июля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 24 человека до 3 332.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"На 10:00 официально подтверждено 3 332 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 284 детей и 554 медицинских работников. За сутки подтверждено 24 новых случая коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 7 детей от 3 до 12 лет", - сказано в нем.

1 заболевший за последние сутки госпитализирован и находится на стационарном лечении, а остальные 23 человека пребывают на самоизоляции под наблюдением.

14 человек выздоровели за сутки.

За весь период пандемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 было госпитализировано 637 человек, остальные 2 695 отправлены на самоизоляцию.

2 307 из них уже выздоровели.

В то же время в области от COVID-19 умерли 59 больных.

Как сообщали Українськi Новини, заболеваемость коронавирусом в Киеве падает третий день подряд.

Также в Украине смертность от коронавируса за сутки выросла вдвое, а заболеваемость - на 3%.

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